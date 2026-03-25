Castellaro, appello di una famiglia: “Grazie al signore che ha aiutato mia mamma al cimitero”

Un sentito ringraziamento rivolto pubblicamente a un automobilista che, senza esitazione, ha aiutato una donna rimasta in difficoltà. È il messaggio diffuso oggi da un residente di Castellaro, che desidera rintracciare il “gentile signore con la barba” che ieri ha accompagnato a casa sua madre, rimasta con l’auto in panne al cimitero.

L’uomo, alla guida di un fuoristrada Suzuki bianco, si è fermato per offrirle un passaggio nonostante fosse di fretta. Nella concitazione del momento non c’è stato il tempo di presentarsi né di scambiarsi un contatto.

«Se legge Sanremonews, lo ringrazio di cuore. Venga a trovarci: saremo felici di offrirgli una cena», scrive il figlio, che spera ora di poterlo incontrare per esprimere di persona la propria gratitudine.