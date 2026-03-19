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Al Direttore | 19 marzo 2026, 14:10

Sanremo, marciapiede di piazza Colombo ancora degradato: lavori annunciati ma fermi da un mese

Un lettore denuncia il rinvio dell’intervento previsto dopo il Festival: “Sanremo non può permettersi di rimandare sempre, soprattutto a ridosso della stagione estiva”

Sanremo, marciapiede di piazza Colombo ancora degradato: lavori annunciati ma fermi da un mese

"Buongiorno Direttore,

che fine ha fatto la tanto annunciata riqualificazione del marciapiede lato nord di Piazza Colombo? I lavori sarebbero dovuti partire subito dopo il Festival, ma è ormai passato quasi un mese senza alcun segnale concreto. Non sono uno che ama fare previsioni, ma viene facile pensare che l’intervento verrà rimandato all’autunno, con la stagione estiva ormai alle porte. Nel frattempo, però, cittadini e visitatori continuano a fare i conti con un marciapiede centrale in condizioni di evidente degrado. E, purtroppo, non è nemmeno un caso isolato in città. Possibile che si debba sempre rimandare?

A. M.".

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