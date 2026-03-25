Blackout programmato a Sanremo in pieno giorno: proteste di lavoratori e anziani bloccati senza ascensore

Un’interruzione programmata dell’energia elettrica sta facendo discutere animatamente i residenti di Sanremo. L’avviso diffuso da e-distribuzione comunica che oggi, dalle 14:30 alle 16, diverse vie della città resteranno senza corrente per lavori sugli impianti. Ma la fascia oraria scelta ha scatenato una vera ondata di proteste. In molti non accettano che l’intervento sia stato fissato in pieno pomeriggio, nel cuore della giornata lavorativa e delle attività quotidiane.

"È assurdo che non lo facciano di notte" commenta un residente, evidenziando come sempre più persone lavorino da casa. Computer spenti, connessioni interrotte e attività sospese rischiano infatti di causare danni economici e disagi concreti. Non meno preoccupata è la popolazione anziana: "Senza corrente non possiamo usare l’ascensore, è un problema serio", racconta un’altra cittadina. In molti palazzi, infatti, l’assenza di energia rende impossibile spostarsi per chi ha difficoltà motorie.

L’avviso stesso invita a non utilizzare gli ascensori durante i lavori, sottolineando implicitamente i rischi. Tuttavia, secondo i residenti, una programmazione nelle ore notturne avrebbe limitato fortemente i disagi. Le vie interessate comprendono diverse zone della città, tra cui piazza Colombo, via Pezzana, via XX Settembre, via Manzoni e corso Garibaldi.

Nel frattempo, cresce il malcontento: "Capiamo i lavori, ma così penalizzano tutti" è il sentimento diffuso. I cittadini chiedono maggiore attenzione e pianificazione per il futuro, affinché interventi di questo tipo tengano conto delle reali esigenze della comunità.