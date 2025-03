Sanremo: rifiuti di ogni genere nei cassonetti del vetro in corso Inglesi, "Dio ti punisce, sempre" la nuova street art di 'Arte Civica' (Foto)

“Dio ti punisce, sempre”: in molti hanno notato la scritta in corso Inglesi a Sanremo nel quartiere della Foce, in corrispondenza di alcuni cassonetti per la raccolta del vetro. Fino a qualche tempo fa la scritta era simile ma diversa “Dio ti vede” ed è sempre stata opera della Fondazione Arte Civica di Sanremo, nata per tentare di far rispettare l'utilizzo dei tre mastelli di raccolta vetro, molto spesso impropriamente usati anche per scarico sacchetti con resti di giardinaggio, escrementi di cani ma anche siringhe monouso per insulina.

La fondazione ha così inasprito il messaggio visivo, una sorta di ‘Street Art’, che consiste nel non tollerare alcun comportamento che possa inquinare il territorio comunale matuziano. Un palese messaggio rivolto anche alle autorità locali preposte, affinchè si cambi in maniera tangibile, adottando misure punitive e, perché no, pubblicizzarle verso la cittadinanza, in una sorta di strategia da ‘Tolleranza Zero’ che appare essere oramai la sola soluzione da porre in essere rapidamente, in vista della stagione turistica imminente e dell’apertura delle numerose case vacanze.

La fondazione annuncia nuove produzioni di produrre ‘Street art’ in ciascun luogo dove l’accumulo di spazzatura selvaggia è presente, al fine di sensibilizzare gli abitanti e incitare alla denuncia degli incivili, sovente recidivi. “Ora – evidenziano dalla fondazione - considerato il persistere della spazzatura selvaggia che con la stagione turistica è destinato solo a peggiorare, si può solo lodare qualsiasi iniziativa che richiami al rispetto dei regolamenti comunali e del civismo urbano”.