Vallecrosia, Perri: "In sei mesi abbiamo investito oltre un milione di euro in opere pubbliche" (Foto e video)

"In sei mesi abbiamo investito oltre un milione di euro in opere pubbliche" - dice l'Amministrazione Perri facendo un bilancio delle principali opere amministrative realizzate a Vallecrosia dall’inizio del mandato fino alla conclusione dell’anno in corso.

"Un momento di trasparenza e condivisione, volto a illustrare in modo dettagliato gli interventi completati sul territorio comunale, i progetti avviati e in fase di realizzazione e le linee strategiche che guideranno l’azione amministrativa nel prossimo anno" - fa sapere il sindaco Fabio Perri - "In sei mesi abbiamo toccato tutti gli assessorati facendo interventi importanti su asfalti, verde pubblico, arredo urbano, sicurezza, spiagge, scuole, cimitero, parcheggi e raccolta differenziata".

"Le risorse messe a disposizione dei lavori pubblici e delle opere pubbliche sono tante. Abbiamo visto che, in particolar modo, mancavano le manutenzioni ordinarie e così sono stati impiegati circa 80mila euro in questi sei mesi di amministrazione, per esempio, per la manutenzione dei parchi per bambini, per la chiusura del parco giochi in via San Rocco vicino al bar Ottagono e per vari interventi" - sottolinea il vicesindaco Cristian Quesada - "Abbiamo fatto una convenzione per avere un presidio sanitario nel centro storico, abbiamo previsto 20mila euro per via Gurabba, abbiamo investito 230mila euro per gli asfalti, di cui 30mila euro per quello nella scuola dell'infanzia e della primaria visto che era particolarmente pericoloso. Abbiamo investito 150mila euro per gli asfalti nel centro città: via Romana, via San Rocco, via Primo Maggio. Abbiamo messo in sicurezza via Colombo rifacendo asfalti e marciapiedi, siamo intervenuti in alcuni tratti della città diventati pericolosi, abbiamo messo a bilancio 80mila euro per asfaltare il parcheggio in via San Vincenzo visto che è diventato pericoloso e impraticabile. Verrà rifatta anche l'illuminazione".

"Abbiamo, inoltre, fatto eseguire agli ingegneri Rolando e Biffi delle modifiche al progetto del parcheggio ex Molinari, dietro alla farmacia Goso. Abbiamo chiesto di aumentare le zone verdi del parcheggio per renderlo esteticamente più bello e sicuro, soprattutto, per i pedoni e i ciclisti. Vi sarà una grossa area ricreativa a sud del parcheggio, vicino alla passeggiata a mare. Sarà un'area di snodo in modo tale che possano usarla sia chi usa il parcheggio sia chi transita sul lungomare. La settimana scorsa abbiamo portato in Giunta una variante su questo parcheggio. E' un partenariato pubblico-privato voluto dalla precedente amministrazione su cui abbiamo deciso di apportare modifiche" - mette in risalto Quesada - "Il secondo progetto è l'abbattimento dell'ala dell'ex mercato dei fiori. E' una fatiscenza che il comune di Vallecrosia si portava dietro da molti anni. E' un intervento che partirà tra metà gennaio e febbraio e sarà abbastanza veloce. Mancano solo i collegamenti dei sottoservizi di luce e telefono, l'abbattimento e il ripristino. Sarà completamente riasfaltato. Abbiamo già messo i soldi a bilancio. E' un intervento da circa 150mila euro. In tre anni sono aumentati i prezzi a causa del continuo rimandare, da 70mila euro di tre anni fa siamo passati a 150mila euro. E' solo un primo step per la riqualificazione e rivalutazione dell'ex mercato dei fiori. La pianificazione dell'Amministrazione è quella di dare una nuova luce e volto alla piazza. Al momento ci sono solo ipotesi ma l'obiettivo è dargli nuovo lustro".

"Il terzo progetto su cui siamo intervenuti riguarda via Don Bosco, dove abbiamo reso omogeneo il percorso della ciclabile che si va a integrare in un progetto di rigenerazione urbana su cui abbiamo fatto richiesta la settimana scorsa e su cui l'Amministrazione comunale si impegna con un cofinanziamento di 80mila euro su un progetto totale di 320mila euro. Si andrà a riqualificare una parte di via Angeli Custodi. Abbiamo investito 100mila euro per l'acquisizione del terreno e una prima sistemazione dell'area su cui andremo a realizzare circa 60 posti auto" - dichiara Quesada - "Ci sarà un cambio di viabilità e rivalutazione dell'area vicino all'ex comune. C'è un percorso per la rivalutazione di tutta via Angeli Custodi affinché questa via e via Don Bosco siano completamente riqualificate. Miglioreremo così l'estetica della città in quella zona".

"Nel piano triennale delle opere pubbliche vi sono tanti altri interventi, come la messa in sicurezza della Provinciale con l'installazione di tre impianti semaforici intelligenti che scatteranno nel momento in cui si supera il limite della velocità. Abbiamo fatto fare uno studio per mettere semafori che possano sanzionare solo se uno supera il limite di velocità per garantire sicurezza e controllo. Il semaforo scatterà e sanzionerà solo chi non rispetta il limite di velocità" - svela Quesada - "Abbiamo ripristinato le tre ecoisole bruciate che sono nuovamente funzionanti. Nei prossimi giorni partiremo con l'installazione di isole ecologiche riservate alle attività della città. Abbiamo investito 30mila euro. Abbiamo previsto 2500 kit per la raccolta differenziata. Partiremo nel 2026 con il nuovo servizio che è molto importante perché da anni subiamo i rifiuti dei comuni limitrofi e, quindi, abbiamo costi esorbitanti per lo smaltimento. Abbiamo preso l'impegno di rinvestire su una maggiore pulizia della città, oggi carente in alcune sue parti, e su numerosi servizi che oggi non ci sono come il lavaggio strade, in particolare nel periodo estivo. Tra gli obiettivi dell'amministrazione vi è creare viabilità alternative in città per esempio utilizzando il ponte davanti all'ex Conad: vogliamo collegarlo con via Don Bosco. Nel 2026 ci saranno importanti investimenti sull'arredo urbano e sulle spiagge su cui negli anni non sono mai stati investiti soldi. Siamo in attesa di sapere dal Ministero se riusciamo a ottenere un bando per la messa in sicurezza del Verbone a Vallecrosia Alta. Abbiamo richiesto un milione e 700mila euro. Vogliamo fare nuovi parcheggi nel borgo. Abbiamo richiesto un finanziamento da 700mila euro per il ripascimento delle spiagge. Abbiamo messo 120mila euro per le scuole mentre l'assessore Valenti ha investito 80mila euro per migliorare cimitero. Faremo anche un'area cani grazie a un progetto portato avanti dal consigliere Rondelli".

"Ringrazio per il grande lavoro, su tutte le varie attività che sta facendo, il vicesindaco insieme agli uffici" - afferma il sindaco e assessore al Bilancio Fabio Perri - "Abbiamo investito circa 600mila euro dal bilancio. Abbiamo messo in campo attività nuove e rivisitazione dei progetti in corso. Abbiamo il coraggio di non fare soltanto dei progetti ma andiamo a vedere i cantieri, siamo presenti a controllare che tutto sia fatto con cognizione di causa per evitare di dover tornare sopra a lavori non ben fatti. La biblioteca è un esempio. Sono predisposto a dare ai vari assessorati, in particolare ai lavori pubblici, un'importante fetta delle risorse a disposizione per il verde pubblico, sicurezza e qualità della città: vogliamo far tornare verde e fiori nella nostra città, che mancano da anni. Bisogna iniziare a dare qualità e un'immagine alla città. Vogliamo investire nelle risorse per far diventare Vallecrosia una città con un'identità che si distingua dalle città vicine. Puntiamo, perciò, sulle risorse. Voglio che i vari assessori possano lavorare su progetti che possano riqualificare Vallecrosia. Per mezzo di un'attività urbanistica che cerchiamo di fare con i territori vicini al parcheggio Goso sono riuscito a trovare i proprietari del corridoio che rimane fuori dal progetto per, in caso, inserirlo. Le spiagge sono importanti, abbiamo previsto 800mila euro per il ripascimento e servizi per le spiagge perché vogliamo che per Pasqua siamo in grado di ospitare cittadini e turisti. Vogliamo che le spiagge creino economia e turismo. A febbraio il nostro piano regolatore fa dieci anni, noi lo rivisiteremo in buona parte aggiornandolo ai tempi d'oggi visto che abbiamo una città divisa in diversi distretti di conformazione e, quindi, gli imprenditori e i privati hanno difficoltà a investire. Se noi non lo modifichiamo non possiamo ottenere oneri pubblici. Abbiamo detto stop ai supermercati a Vallecrosia. Vogliamo che Vallecrosia diventi una città bella, verde e diversa dalle altre".