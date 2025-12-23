Natale tra le bancarelle: Marco e Diletta Genovese cantano al mercato annonario

Una mattinata diversa dal solito, tra musica, atmosfera natalizia e curiosità, quella andata in scena oggi all’interno del mercato annonario di Sanremo. Protagonisti Marco e Diletta Genovese, padre e figlia già conosciuti dal grande pubblico per la loro partecipazione a Io canto family, dove avevano raggiunto la finale.

Tra i banchi e le voci dei commercianti, i due si sono esibiti dal vivo regalando ai presenti un momento di intrattenimento spontaneo e coinvolgente. Un repertorio pensato per il periodo natalizio, con l’alternanza di canzoni di Natale e brani entrati ormai a far parte della cultura musicale collettiva, capaci di attirare l’attenzione di clienti e passanti.

L’iniziativa ha trasformato per qualche ora il mercato in un piccolo palcoscenico, creando un clima di condivisione e leggerezza apprezzato da chi si trovava a fare la spesa. Tra una melodia e l’altra, non sono mancati applausi, sorrisi e telefonini alzati per immortalare l’esibizione, che ha rotto la routine della mattinata.

Un modo semplice ma efficace per portare la musica tra la gente e rafforzare lo spirito delle feste, dimostrando ancora una volta come il mercato annonario possa essere non solo luogo di acquisti, ma anche spazio di incontro e socialità, soprattutto in un periodo dell’anno così sentito come quello natalizio.