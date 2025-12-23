Imperia: 20 milioni per la sanità in provincia, inaugurati il nuovo Pronto soccorso e l’Ospedale di comunità (Foto)

Oggi doppio taglio del nastro all’ospedale di Imperia per il nuovo Pronto soccorso e l’Ospedale di comunità, due interventi strategici dal valore complessivo di 4,2 milioni di euro. Il Pronto soccorso è stato oggetto di un importante ampliamento e ammodernamento per migliorarne funzionalità e sicurezza: l’opera, costata circa 2,4 milioni di euro e diventerà operativa tra circa un mese e includerà anche un posto di polizia, a tutela di pazienti e operatori sanitari.

La principale novità è rappresentata dall’Ospedale di comunità, realizzato al terzo piano della palazzina B e finanziato con 1,8 milioni di euro di fondi Pnrr. Si tratta del primo Ospedale di comunità attivato in Liguria, con 18 posti letto destinati a pazienti clinicamente stabili che necessitano di cure a media o bassa intensità. La struttura svolge una funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e l’ospedale per acuti, con l’obiettivo di ridurre i ricoveri impropri e favorire dimissioni protette. L’assistenza è prevalentemente infermieristica e la presenza dei familiari è consentita senza vincoli di orario.

Durante la cerimonia inaugurale, il sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola ha ringraziato il personale sanitario: "Grazie a tutto il personale sanitario, ne ho avuto ulteriore prova anche nei giorni scorsi. È evidente che ci sono ancora cose da fare, ma oggi si porta a conclusione il nuovo Pronto soccorso e, a fine anno, celebriamo l’apertura di un vero punto di emergenza. Con l’Ospedale di comunità, il primo in Liguria, si apre una fase nuova: siamo alla vigilia di un percorso importante per la sanità ligure. Una riforma che potrà essere migliorata, ma che ha un dato fondante chiaro: superare i campanilismi tra territori e integrare sempre di più sanità e sociale. Abbiamo bisogno di un nuovo ospedale in tempi rapidi e di un sistema adeguato a una popolazione che registra il più alto numero di centenari in Italia".

Sulla riforma sanitaria è intervenuto anche l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò: "La sanità non è allo sfacelo, la nostra sanità funziona bene e chi si lamenta è una minoranza rumorosa. La riforma che abbiamo approvato di recente è stata fatta in poco tempo, ma meditata negli anni. Ci sarà una fase di transizione che richiederà uno sforzo importante e servirà circa un anno per arrivare alla completa riorganizzazione. Faremo anche il nuovo ospedale del Ponente, una scommessa che siamo sicuri di vincere". A proposito delle nomine dei direttori di area, Nicolò ha dato appuntamento ai prossimi giorni, senza sbilanciarsi sulla conferma di Maria Elena Galbusera alla guida dell’Asl, accogliendo la domanda con un sorriso.

Gli interventi inaugurati rientrano nel più ampio piano Pnrr che destina circa 20 milioni di euro all’edilizia sanitaria in provincia di Imperia. Oltre all’Ospedale di comunità, il programma prevede cinque Case di comunità: già operative quelle di Imperia e Bordighera, mentre dal 29 dicembre apriranno i servizi della Casa di comunità di Taggia. Successivamente è prevista l’attivazione anche delle strutture di Sanremo e Ventimiglia.