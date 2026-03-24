Bus pieni saltano le fermate tra Imperia e Sanremo: disservizio grave, utente disabile perde visite mediche

Una nostra lettrice, C.F., ci ha scritto per segnalare un grave disservizio verificatosi oggi sulla linea Imperia–Sanremo gestita da Riviera Trasporti e per il quale ha inviato formale protesta all’azienda:

“Avevo programmato l’intera giornata per sottopormi a visite chirurgiche tra Imperia e Sanremo e, nonostante mi fossi organizzata con anticipo utilizzando un treno Intercity, al momento del rientro verso Sanremo sono rimasta bloccata alla fermata del Comune di Imperia dalle 12:40 alle 14:36. In questo intervallo sono transitati due autobus diretti a Sanremo senza effettuare fermata, poiché già completamente pieni. Al mio arrivo erano presenti persone che attendevano da almeno venti minuti, molte delle quali hanno progressivamente abbandonato la fermata per esasperazione. In assenza di alternative e di qualsiasi forma di assistenza, trattandosi peraltro di un punto privo di bar o servizi, alle 14:36 sono stata costretta a salire su un mezzo diretto a Caramagna, riuscendo poi a intercettare un autobus per Sanremo soltanto alle 15:18 da un’altra fermata. La situazione ha comportato la perdita degli appuntamenti medici pomeridiani a Sanremo, con un grave disagio personale, aggravato dalla mia condizione di invalidità. Nel tentativo di segnalare l’interruzione di pubblico servizio, ho contattato il numero di emergenza 112, ricevendo tuttavia una risposta inadeguata: l’operatrice ha interrotto la comunicazione, dimostrando scarsa attenzione e rispetto verso una cittadina in difficoltà. Tengo inoltre a precisare di aver formalizzato quanto accaduto mediante reclamo ufficiale inviato via PEC alle 13:55, successivamente protocollato dall’Autorità dei Trasporti alle 14:36, come documentato dagli screenshot in mio possesso”.