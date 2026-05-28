Ospedaletti, area cani sul mare ancora nel degrado: dopo tre mesi nessun intervento

"Buongiorno Direttore, a marzo avevo già segnalato le condizioni di forte incuria dell’area cani sul mare a Ospedaletti. A distanza di tre mesi, purtroppo, nulla è cambiato. Come mostrano le foto, lo spazio è ancora invaso dalle erbacce, sporco e utilizzato come toilette dalle persone più che dai cani.

L’area si presenta fatiscente e trascurata, ben lontana dallo standard che una località turistica dovrebbe offrire, soprattutto in vista del ponte dei prossimi giorni, quando arriveranno molti visitatori. Una situazione che merita attenzione e interventi urgenti per restituire decoro a uno spazio pubblico importante e molto frequentato".