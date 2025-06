Sanremo, la memoria che unisce: Caprarica incanta al cimitero monumentale tra storie inglesi e fascino europeo (Foto)

Si è trasformata in una mattinata densa di fascino, cultura e memoria l’iniziativa che oggi ha visto protagonista Antonio Caprarica al cimitero monumentale della Foce, a Sanremo. Il celebre giornalista, commentatore televisivo e saggista ha accompagnato un folto e attento pubblico in un viaggio tra le storie e l’eredità inglese custodite tra le illustri sepolture del camposanto cittadino.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Casinò di Sanremo e inserito in un più ampio progetto di valorizzazione del cimitero monumentale, ha riscosso grande successo. Durante il suo intervento, Caprarica ha più volte sottolineato la bellezza del luogo, con un tocco di ironia: “Non mi era mai capitato di fare una conferenza in un cimitero”, ha detto sorridendo. “Ma questo cimitero mi ricorda molto quelli inglesi. È molto bello che la comunità si ritrovi in un luogo pieno di memoria. È qualcosa di molto inglese: la venerazione della memoria. Non un culto acritico, ma un culto della memoria con tutti i suoi pregi e difetti”.

Proprio il legame storico e culturale tra Sanremo e il mondo anglosassone è stato il cuore dell’incontro. “Questo è un pezzo d’Europa, prima ancora che l’Europa fosse unita”, ha ricordato Marzia Taruffi, responsabile dell’Ufficio Stampa del Casinò di Sanremo, evidenziando come il cimitero monumentale custodisca sepolture di personalità provenienti da tutta Europa e dal mondo, testimonianza di una città da sempre crocevia di culture.

“L’incontro, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, rientra in una serie di eventi che hanno l’obiettivo di valorizzare il cimitero monumentale, dove si trovano tombe dedicate a illustri figure inglesi che hanno contribuito allo sviluppo artistico e culturale della città”, ha sottolineato l’assessore alla cultura Enza Dedali.

La mattinata di oggi segue l’appuntamento di ieri sera al Casinò di Sanremo, dove Antonio Caprarica ha presentato con successo il suo ultimo libro “Kate e la maledizione dei Galles”, nell’ambito dei Martedì Letterari.

Il percorso di valorizzazione del cimitero monumentale della Foce proseguirà con un nuovo evento il prossimo 14 giugno, questa volta dedicato alle sepolture di illustri personaggi russi, francesi e di altre nazionalità, per proseguire in quel racconto internazionale che da sempre caratterizza Sanremo.