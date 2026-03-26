Sol&Vento 2026: arriva il Gran Falò serale alla Spiaggia d’Oro

La 25ª edizione di Sol&Vento si arricchisce di un nuovo imperdibile appuntamento: il Gran Falò in serale alla Spiaggia d’Oro. Una festa da vivere intorno al fuoco di sei grandi bracieri, accompagnati dalle note di DJ Ro Beat, per creare un’atmosfera dal sapore californiano.

I partecipanti potranno ballare e cantare, gustando rostelle, birra artigianale e cocktail preparati dai bar Altamarea e Surf Beach direttamente sulla spiaggia. L’area ospiterà anche campi da beach volley e un torneo organizzato da Oneglia Calcio, con la partecipazione dei ragazzi 2013 e dei ragazzi dell’Anfass.

La serata sarà resa ancora più spettacolare dal Fire Show di Fem Spettacoli, in programma alle ore 20.15, che proporrà giocoleria infuocata, fiammate spettacolari e coreografie con bastoni di fuoco, offrendo un’esperienza intensa e coinvolgente.

L’evento è promosso dalla Città di Imperia con il patrocinio della Regione Liguria e il sostegno di GSE (Gestore Servizi Energetici del Ministero dell’Ambiente). L’organizzazione è curata dall’Assessorato alle Manifestazioni in collaborazione con Espansione di Paola Savella, con il contributo dei partner Marina di Imperia, CIV Borgo Marina e ABACO.

Per informazioni:

Paola Savella 338/7338321 www.espansioneeventi.it

FB: Sol&vento energia di primavera