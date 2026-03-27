Sanremo, applausi per la Sinfonica al Casinò: successo per “Visioni sonore” con Liszt e Busoni (Foto)

Nuovo successo di pubblico questa sera per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo che, al Teatro dell’Opera del Casinò, ha proposto il concerto dei fiori "Visioni sonore: Liszt e Busoni”, diretto dal Maestro Christo Pavlov con la partecipazione speciale di Xing Chang (pianoforte).

Il numeroso pubblico ha applaudito il programma, che ha presentato il Concerto n.2 in La maggiore per pianoforte e orchestra S 125 di Franz Liszt e la Symphonische Suite, op.25, BV 201 di Ferruccio Busoni.

Il concerto era gratuito grazie alla collaborazione con Federfiori Confcommercio Imperia e il coinvolgimento delle principali realtà del comparto florovivaistico e commerciale del territorio.

Un plauso speciale per questo nuovo successo è giunto da Enza Dedali, assessore alla cultura, che ha ricordato l’appuntamento con lo spettacolo del Parr Rock Choir intitolato “Fede, speranza e… umanità”, in calendario domenica 29 marzo al Teatro del Casinò (ore 17).

Uno spettacolo originale e coinvolgente, patrocinato dal Comune di Sanremo (Assessorato alla cultura), che si presenta come un vero e proprio programma radiofonico dal vivo, guidato da un conduttore d’eccezione chiamato ad accompagnare il pubblico attraverso brani di musica cristiana e del cantautorato italiano, appositamente riarrangiati per l’occasione.

Le canzoni, selezionate per il valore universale, raccontano temi di fratellanza, inclusione e rispetto reciproco. Lo spettacolo, inoltre, persegue uno scopo benefico, in quanto l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza a sostegno del “RPM Sanremo – Concorso Pianistico Internazionale della Fondazione Orchestra Sinfonica”, per contribuire ad accrescere le opportunità dei giovani pianisti provenienti da tutto il mondo e sostenere concretamente il loro percorso artistico.