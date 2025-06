Taggia, 635mila euro dalle multe del 2025 destinati a sicurezza stradale, segnaletica e Polizia Locale

L'Amministrazione di Taggia ha deliberato la destinazione di 635.601 euro derivanti dai proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Le risorse, come previsto dall’articolo 208 del Codice, saranno impiegate nel corso del 2025 per interventi obbligatori su segnaletica, sicurezza stradale e potenziamento dei servizi della Polizia Locale. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità nella seduta del 20 maggio.

Il gettito complessivo stimato dalle contravvenzioni per l’anno in corso ammonta a 1.355.000 euro, provenienti principalmente da sanzioni elevate nei confronti di privati cittadini (1.099.000 euro) e imprese (256.000 euro). Tuttavia, una parte di queste somme viene accantonata come Fondo crediti di dubbia esigibilità, riducendo la cifra effettivamente disponibile. Dopo le detrazioni di legge, la somma soggetta a vincolo di destinazione obbligatoria risulta pari a 635.601,08 euro, pari al 50% dell’importo effettivamente utilizzabile.

In linea con quanto stabilito dal Codice della Strada, i fondi vincolati saranno impiegati per tre macro-obiettivi: la manutenzione e l’ammodernamento della segnaletica stradale; il potenziamento dell’attività di controllo e accertamento delle violazioni da parte della Polizia Locale, anche attraverso l’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature; e ulteriori interventi per il miglioramento complessivo della sicurezza stradale, con particolare attenzione agli utenti deboli – bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti – e all’educazione stradale nelle scuole.

La distribuzione dettagliata delle somme è contenuta in un prospetto allegato alla delibera, parte integrante dell’atto approvato dalla Giunta. Il provvedimento richiama anche il bilancio preventivo 2025–2027, approvato dal Consiglio comunale lo scorso febbraio, a cui la ripartizione delle risorse si allinea. Con questa delibera, il Comune di Taggia conferma l’impegno a investire una parte significativa dei proventi derivanti dalle multe per migliorare la sicurezza urbana e la qualità della viabilità cittadina, valorizzando il ruolo della Polizia Locale e promuovendo comportamenti corretti alla guida.