Porto Vecchio, nuovo restyling condiviso col Comune: baretti ridisegnati, tunnel rivisto e più spazi pubblici (Foto)

Prosegue il percorso di revisione del progetto di recupero e riqualificazione del Porto Vecchio di Sanremo. La società Porto di Sanremo S.r.l. ha infatti inviato al Comune una comunicazione ufficiale con cui recepisce gli indirizzi contenuti nella delibera di Giunta comunale n. 199 del 3 ottobre 2025, illustrando le modifiche apportate al progetto aggiudicato nel 2024. La nota segue il confronto avvenuto tra la società e l’Amministrazione comunale, culminato nella riunione dello scorso 27 aprile 2026, durante la quale sono stati presentati gli aggiornamenti progettuali relativi alla riconfigurazione architettonica del porto, allo specchio acqueo e al tunnel viario.

Tra gli aspetti più rilevanti figura la revisione complessiva del masterplan del porto, con particolare attenzione alla redistribuzione delle funzioni e dei percorsi. Centrale il nuovo assetto dell’area dei “baretti”, che – si legge nella comunicazione – sarebbe stato preliminarmente condiviso e apprezzato dalla Soprintendenza.

La nuova soluzione prevede una disposizione più lineare e ordinata dei volumi commerciali, con l’obiettivo di garantire una maggiore permeabilità visiva e pedonale verso il mare e una migliore integrazione con la pista ciclabile e il waterfront cittadino. Previsti anche nuovi sistemi architettonici con facciate vetrate, dehors integrati e coperture leggere per favorire la fruizione degli spazi. Importanti modifiche riguardano anche lo specchio acqueo. La società spiega di aver ridefinito il layout portuale mantenendo l’equilibrio economico-finanziario dell’intervento ma anche tenendo conto delle esigenze dei concessionari già presenti, delle associazioni sportive, della pesca professionale e dilettantistica e delle forze dell’ordine.

Le aree dedicate alla piccola e grande pesca saranno ricollocate verso il molo sud, mentre per piazzale Vesco viene confermata la destinazione esclusivamente pubblica, con possibilità di ormeggio temporaneo per la nautica da diporto. Particolare attenzione è stata riservata all’associazione sportiva Timone, definita nella comunicazione “la più antica associazione sportiva in acque marine della Liguria”: oltre al mantenimento degli spazi acquei e degli ormeggi esistenti, saranno preservate anche le superfici a terra oggi in concessione, comprese quelle occupate dalla stazione radio Cycnus.

Sul fronte della viabilità, il nuovo assetto del tunnel stradale recepisce le richieste formulate dal Comune. Il progetto prevede un tracciato lineare con uscita su via Nino Bixio e un unico accesso al parcheggio interrato attraverso l’attuale sottopasso della Croce Rossa.

La società evidenzia che la soluzione è stata studiata per limitare gli scavi e ridurre l’impatto del cantiere, garantendo al tempo stesso la continuità della pista ciclabile. Prevista una pendenza del 10% per le rampe di accesso e un franco libero di percorrenza pari a 3,5 metri, subordinato però alla classificazione della strada come viabilità urbana locale e al via libera dei Vigili del Fuoco. La Porto di Sanremo S.r.l. sottolinea che tutte le modifiche illustrate recepiscono gli indirizzi della delibera comunale e annuncia l’intenzione di proseguire con le successive fasi progettuali, salvo eventuali ulteriori osservazioni da parte dell’Amministrazione.