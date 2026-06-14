Sanremo, rifiuti abbandonati in Corso Inglesi: “Marciapiede trasformato in discarica, servono controlli e telecamere”

"Gentile Direttore,

desidero segnalare una situazione di degrado che si ripete con preoccupante frequenza in Corso Inglesi, all’altezza con Via Asquasciati, di fronte al condominio Azzurrina.

Come mostra la foto allegata, c’è chi continua ad abbandonare rifiuti di ogni genere sul marciapiede: ante di doccia, scatoloni, sacchi e altri ingombranti, trasformando la via in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Il problema non riguarda solo questo punto. Inoltre, il vicino cassonetto, soprattutto durante la stagione estiva, viene spesso circondato da decine di sacchetti lasciati all’esterno. I gabbiani li aprono, spargendo rifiuti ovunque, con conseguenti problemi di igiene, cattivi odori e la presenza di topi.

Colpisce l’assoluta mancanza di controlli: in questa zona non risultano telecamere che possano scoraggiare o identificare gli incivili responsabili di questi comportamenti.

Mi auguro che questa segnalazione possa sensibilizzare l’Amministrazione comunale affinché vengano intensificati i controlli e installati sistemi di videosorveglianza sia in Corso Inglesi sia in Piazza San Bernardo.

Non è accettabile che il decoro urbano e la qualità della vita dei residenti siano continuamente compromessi dall’inciviltà di pochi.

Mauro Morello".