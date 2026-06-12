Fontana di Corso Trento Trieste di nuovo funzionante: la lettrice ringrazia il Comune per l'intervento

La fontana pubblica di Corso Trento Trieste è tornata finalmente in funzione. A comunicarlo è Valentina G., la cittadina che nelle scorse settimane aveva segnalato il problema del mancato funzionamento dell'impianto, sollecitando l'intervento degli enti competenti e portando all'attenzione pubblica una situazione che aveva suscitato il disappunto di residenti e passanti.

Dopo l'aggiornamento ricevuto dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che aveva spiegato come il ritardo fosse dovuto alla necessità di reperire uno specifico rubinetto non facilmente disponibile sul mercato, l'intervento è stato completato e la fontana è stata ripristinata. La lettrice ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la conclusione positiva della vicenda, ringraziando il Comune per aver preso in carico la segnalazione e aver provveduto alla riparazione. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla nostra redazione per aver dato spazio alla problematica e seguito gli sviluppi della situazione.

«La fontana è di nuovo funzionante. Ringrazio il Comune per l'intervento effettuato e il giornale per aver dato visibilità alla segnalazione», ha fatto sapere Valentina. Si chiude così una vicenda che aveva destato attenzione tra i cittadini e che si è risolta con il ritorno alla piena fruibilità di un servizio pubblico particolarmente utile soprattutto durante la stagione estiva.