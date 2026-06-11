Spiaggia libera sul Lungomare Calvino, ripulita l'area docce ma restano i cumuli che deturpano l'arenile

A poche ore dalla denuncia sullo stato indecoroso della piccola spiaggia libera del Lungomare Calvino, arrivano i primi segnali di cambiamento. A riferirlo è Luisa Franza, che torna sull'argomento per ringraziare chi è intervenuto dopo la sua segnalazione. "Questo è quanto ho trovato oggi: la zona delle docce è stata ripulita, sparita la 'rumenta', comparse le pigne", scrive la cittadina, evidenziando come l'area sia apparsa decisamente più ordinata rispetto al giorno precedente.

Un intervento tempestivo, che secondo Franza potrebbe essere stato effettuato dagli addetti della spiaggia libera attrezzata. "Sicuramente gli addetti alla spiaggia libera attrezzata hanno provveduto e li ringrazio", aggiunge. Il problema, tuttavia, non può dirsi del tutto risolto. La cittadina rinnova infatti il proprio appello affinché anche l'amministrazione comunale intervenga per completare il ripristino dell'arenile: "Mi auguro che oltre a loro anche qualcuno del Comune abbia letto e provveda a sistemare quei cumuli di materiale composito che, oltre ad essere brutti e indecorosi, impediscono l'uso di parte dell'arenile", sottolinea Franza.

Infine, il ringraziamento rivolto al giornale per aver dato spazio alla segnalazione: "Grazie ancora per la visibilità che ha concesso alla mia lamentela".