Ventimiglia: al via i lavori per il “Borgo del Forte Campus” (Foto e video)

I primi colpi di benna sanciscono il via per i lavori di riqualificazione dell’ex scalo ferroviario di Nervia, a Ventimiglia, destinato a trasformarsi in un moderno campus internazionale didattico-sportivo: il “Borgo del Forte Campus”. Il progetto segna un momento chiave nel rilancio urbanistico e culturale della città, puntando a ridare vita a un’area storicamente importante, ma da tempo in stato di abbandono.

Il campus sorgerà nel cuore di quella che fu una zona ad uso ferroviario due secoli fa, oggi oggetto di una profonda rigenerazione urbana. I primi interventi riguardano la bonifica dell’area – un processo che richiederà dai 4 ai 6 mesi – cui seguiranno lavori di recupero e costruzione che si svilupperanno in un arco temporale di circa due anni. L’apertura della struttura è prevista tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029.

Il piano prevede la costruzione di una scuola nello spazio centrale dell’area e la realizzazione di un bar/ristorante al posto di un edificio monumentale, in un contesto che saprà fondere innovazione e memoria storica. Attenzione sarà posta anche alla viabilità e all’accessibilità: l’area resterà aperta al transito pedonale e ciclabile, valorizzando la presenza della pista ciclabile adiacente.

Il “Borgo del Forte Campus” si inserisce in un più ampio progetto di rilancio strategico della città di Ventimiglia, attraverso una proposta educativa e sportiva di alto livello qualitativo. Pensato per accogliere studenti e sportivi provenienti da ambiti locale, regionale e internazionale, il campus vuole trasformare Ventimiglia in un punto di riferimento formativo per un vasto bacino d’utenza, posizionandola tra le mete emergenti dell’istruzione e dello sport in Europa.

Alla guida del progetto vi sono l’Amministrazione comunale, Marina Development Corporation – Namira e la scuola internazionale Chatsworth Schools, futura responsabile della gestione del campus. Il loro obiettivo è dare nuova vita a un'area dimenticata, restituendola alla città come spazio dinamico, inclusivo e proiettato verso il futuro.

"Sono emozionato - afferma il sindaco Flavio Di Muro - devo ringraziare Mdc che ha creduto in noi e nel progetto. Le ruspe sono finalmente in azione, a dimostrazione che quando si portano avanti i progetti con serietà i risultati arrivano. Sorgerà un polo scolastico di altissima qualità, realizzando un sogno sia per i ventimigliesi sia per coloro che guardano alla città, in costante crescita. Si andrà a riqualificare totalmente la zona, che già vede altri investimenti: si sta lavorando per acquisire l'ex ospedale e trasformarlo in Museo ad esempio. È una vera e propria rinascita - conclude il sindaco - non solo per il quartiere ma per tutta la città".

"Davanti a noi ci sono dei mesi di lavoro molto impegnativi - incalza Anselmo De Titta, Ceo di MDC - per superare le passività ambientali e restituire l'area alla città. Abbiamo un progetto ambizioso e la bonifica stessa della zona è un importante passo avanti. Abbiamo un iter amministrativo ancora lungo, anche se abbiamo fatto passi da gigante. I quattro edifici storici sono molto importanti e vedranno un futuro nuovo: col nostro progetto la zona vedrà una vitalità mai vista e grazie anche al supporto delle associazioni e dell'amministrazione contiamo di fare un ottimo lavoro".