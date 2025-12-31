'Ventimiglia Futura': "Abolita la distinzione tra maggioranza e opposizione, ma entrambe continuano a esistere… nello stesso posto”

“A Ventimiglia è stata abolita la distinzione tra maggioranza e opposizione, ma entrambe continuano a esistere… nello stesso posto”. Così il movimento Ventimiglia Futura descrive, con toni critici e ironici, il clima politico che si sarebbe ormai consolidato in Consiglio comunale dopo oltre due anni di amministrazione.

Secondo il comunicato, la coalizione guidata dal sindaco Flavio Di Muro sarebbe attraversata da una vera e propria “opposizione interna”, definita “strutturata, permanente e combattiva”. Non si tratterebbe, spiegano, di semplici divergenze o di una dialettica politica fisiologica: gli scontri in aula sarebbero frequenti, caratterizzati da toni accesi e confronti duri, più simili – sottolineano – a quelli di una fase di fine mandato che non a una legislatura ancora in corso.

Nel mirino del movimento finisce anche il presidente del Consiglio comunale, espressione della Lega, accusato di applicare il regolamento “con zelo selettivo”, soprattutto nei confronti del capogruppo di Forza Italia, diventato – secondo Ventimiglia Futura – l’“oppositore ufficiale” pur rimanendo nei banchi della maggioranza.

Il risultato, scrive ancora il movimento, è quello di una maggioranza che “si contesta da sola”, trasformando il Consiglio comunale in una sorta di “commedia dell’arte”, tra litigi pubblici, ruoli confusi e un copione politico sempre più difficile da seguire. Sullo sfondo, i cittadini, che – conclude il comunicato – si chiedono se la città sia governata da una coalizione politica o da “un esperimento di teatro istituzionale permanente”.