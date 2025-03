Ventimiglia, autogrù e divieti: iniziano i lavori di riqualificazione dell'ex Aci (Foto e video)

Autogrù e divieti al Borgo di Ventimiglia. Sono iniziati ufficialmente questa mattina i lavori di riqualificazione dell'ex Aci in piazza Costituente che diventerà così un polo commerciale dedicato al food & beverage con prodotti legati al territorio. Alla presenza dei tecnici del Comune, della ditta incaricata, di Marina Development Corporation e della polizia locale in mattinata ha preso il via il cantiere.

La ditta incaricata ha, infatti, iniziato a preparare l'area per l'abbattimento dell'immobile, ormai da tempo in stato di abbandono, che è previsto per lunedì. Dopodiché inizierà la ricostruzione del nuovo polo commerciale che dovrebbe concludersi in un anno. Una volta terminata la parte esterna sono previsti altri quattro mesi circa per realizzare gli interni.

L'Amministrazione comunale ha, infatti, rilasciato a Marina Development Corporation il permesso per costruire al Borgo. Con un partenariato pubblico-privato l'area urbana di circa 300 metri quadri verrà totalmente riqualificata, oltre all'immobile, infatti, verranno rifatti anche i marciapiedi di via Trossarelli, le scale di collegamento con piazza Costituente e verranno realizzati nuovi posti auto con un accesso carraio.