Ventimiglia, lavori di riqualificazione al Borgo: demolito l'ex Aci (Foto e video)

Non c'è più l'ex Aci in piazza Costituente a Ventimiglia, ora al suo posto vi sono tante macerie e un buco enorme. E' stato completamente buttato giù, in pochi giorni, il vecchio immobile, che ormai era diventato fatiscente.

Proseguono spediti i lavori al Borgo della città di confine. Dopo la conclusione della fase di demolizione e smaltimento di tutti i materiali inizierà la ricostruzione. Verrà realizzato un polo commerciale dedicato al food & beverage con prodotti legati al territorio.

L'Amministrazione comunale ha, infatti, rilasciato a Marina Development Corporation il permesso per costruire al Borgo. Con un partenariato pubblico-privato l'area urbana di circa 300 metri quadri verrà totalmente riqualificata perché, oltre all'immobile, verranno rifatti anche i marciapiedi di via Trossarelli, le scale di collegamento con piazza Costituente e verranno realizzati nuovi posti auto.