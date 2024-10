Ventimiglia: ok della Giunta alla convenzione urbanistica con la 'Namira' per la demolizione e ricostruzione dell'ex Aci (Foto)

E’ stata approvata, questa mattina in Giunta a Ventimiglia, su proposta del sindaco Flavio Di Muro e dell’assessore Domenico Catalano, la convenzione urbanistica tra il comune di Ventimiglia e la società Namira, relativa all’iter di ristrutturazione, con demolizione e successiva ricostruzione, del palazzo dell'ex Aci di piazza Costituente, nel quartiere del borgo.

Si tratta di un investimento privato che porterà all’apertura di una nuova attività di qualità, a fronte del quale l’Amministrazione ha richiesto, oltre alla monetizzazione parziale degli standard urbanistici, comportanti un entrata per il Comune di 51mila euro, una serie di infrastrutture ed interventi per la riqualificazione dell’intero quartiere del Borgo.

In particolare, è stato previsto il rifacimento del tratto di marciapiede a ponente di via Trossarelli e del marciapiede antistante il fabbricato stesso, oltre alla riqualificazione delle scale di collegamento tra piazza Costituente, via Trossarelli e via Biancheri. Sono previsti inoltre alcuni parcheggi interrati a disposizione della cittadinanza, ai quali si potrà accedere tramite un nuovo passo carraio di successiva realizzazione.

Si tratta di un intervento di riqualificazione importante nell’ambito di un quartiere in trasformazione su cui l’Amministrazione ha già dimostrato attenzione in varie occasioni. Un altro esempio virtuoso di partenariato pubblico-privato che l’Amministrazione sta seguendo, sviluppando una serie di progetti per la città volti a dare alla stessa un’immagine positiva, nuova occupazione e lavori di pubblico interesse.