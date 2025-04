Sanremo, Giornata Nazionale per la donazione degli organi di domani, Fellegara richiama l’attenzione sulla ricorrenza per sensibilizzare la cittadinanza

“Desidero richiamare l’attenzione su tale ricorrenza per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule che ogni anno permette di salvare molte vite". Ad intervenire ricordando la Giornata Nazionale per la donazione degli organi di domani (11 aprile) è il vicesindaco Fulvio Fellegara di Sanremo che continua: "Ricordo che ogni cittadino maggiorenne, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, può esprimere il proprio consenso o dissenso finalizzato alla donazione di organi e tessuti dopo la morte. E’ compito delle amministrazioni comunali, di concerto non solo con le istituzioni sanitarie ma anche con le diverse realtà territoriali competenti, promuovere quindi una corretta informazione, affinché sempre più cittadini possano compiere una scelta consapevole”