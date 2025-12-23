Isolabona guarda al futuro: "Un 2025 di traguardi e una comunità che si stringe nel segno della fiducia"

Un anno di cura per il territorio, di sicurezza stradale e di rigenerazione urbana, ma soprattutto un anno dedicato alle persone. L’Amministrazione Comunale di Isolabona traccia il bilancio del 2025, un esercizio che non è solo una lista di opere pubbliche, ma il racconto di un impegno costante per migliorare la qualità della vita di ogni cittadino.

Il calore degli auguri alla cittadinanza

In occasione delle festività natalizie, l’Amministrazione desidera rivolgere un pensiero profondo a tutta la popolazione. “Il nostro augurio per un Natale sereno e un 2026 di speranza va a ogni famiglia, ai nostri giovani che rappresentano il futuro e agli anziani, custodi delle nostre radici”, dichiara l’Amministrazione. “Un ringraziamento speciale va alle attività economiche e alle associazioni: sono loro il motore pulsante che rende Isolabona un borgo vivo e accogliente.”

Un territorio più sicuro e rigenerato

Il 2025 è stato l'anno della concretezza. Gli interventi si sono concentrati sulla difesa del suolo e sulla sicurezza della viabilità. La rigenerazione urbana ha visto il finanziamento di due grandi progetti per il cuore del borgo, con la messa in sicurezza di luoghi simbolo come la Porta Nord, l’area del Santuario e l’ingresso del paese, restituendo decoro e dignità agli spazi comuni.

Efficienza, Energia e Innovazione

L'attenzione dell'Amministrazione è entrata fin dentro le aule scolastiche con importanti fondi destinati all’efficientamento energetico, mentre la presentazione di nuovi progetti per gli edifici comunali mira a rendere le strutture pubbliche sempre più sicure e moderne. Sul fronte della tranquillità cittadina, l’ampliamento del sistema di videosorveglianza garantisce un controllo del territorio capillare e discreto.

Servizi al cittadino: più vicini, più efficienti

Isolabona cresce anche nei servizi. Con l’assunzione del nuovo agente di Polizia Locale (vigile) e la riorganizzazione delle risorse interne, il Comune offre oggi risposte più puntuali. Dalla gestione della palestra comunale al potenziamento dei servizi extrascolastici, l’obiettivo è stato uno solo: semplificare la vita delle famiglie. Un impegno che passa anche per la trasparenza digitale, con un sito istituzionale costantemente aggiornato.

Ambiente e Sostenibilità: un primato da difendere

Isolabona si conferma eccellenza del comprensorio per la raccolta differenziata, posizionandosi tra i comuni più virtuosi. Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione dei cittadini e a una gestione attenta che ha permesso, insieme al recupero di TARI e IMU, una progressiva riduzione della pressione fiscale.

Turismo e Sentieristica: l’oro verde di Isolabona

Il borgo guarda al turismo sostenibile come volano economico. Grazie all’adesione ad associazioni di marketing territoriale e ai progetti GAL, sono stati recuperati sentieri storici come la Cupeira, aprendo il territorio a un escursionismo consapevole. Il centro storico, cuore della nostra identità, continua a essere valorizzato attraverso bandi specifici per eventi e festività che ne esaltano la magia.

Verso il 2026

L’Amministrazione Comunale conclude il bilancio confermando la rotta per l’anno a venire: continuità, ascolto e una progettualità che metta sempre al centro il bene comune. “Continueremo a lavorare con trasparenza, perché ogni intervento di oggi sia un investimento per la Isolabona di domani”, conclude l'Amministrazione Comunale.