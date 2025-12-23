Sanremo, bestemmia sulla porta del PD: il partito denuncia clima di imbarbarimento e chiede vigilanza democratica più forte

“Prendiamo atto, con preoccupazione, che questa mattina un individuo ha scritto un insulto irriguardoso sulla porta di ingresso del circolo del PD di Sanremo”. Sono le parole del direttivo provinciale del Partito Democratico che arrivano dopo la scritta riportante una bestemmia, scritta con una bomboletta spray.

Si tratta di un atto riprovevole, che fa il paio con l'altrettanto inquietante vicenda accaduta al Luna Park della città dei fiori alcuni giorni fa, quando è stata trasmessa la canzone fascista ‘Faccetta Nera’ dagli altoparlanti di una delle giostre. “E' necessario – prosegue il PD - non far passare sotto silenzio un clima di imbarbarimento del quadro politico. Gli atteggiamenti senza freni, sempre più spesso sdoganati a livello sociale e l'atteggiamento di mancata vigilanza democratica da parte delle forze politiche, costruiscono un quadro fertile per chi, senza considerare la gravità dei gesti, fa passare messaggi non in linea con quello che dovrebbe essere il normale comportamento civile delle persone”.

Il Partito Democratico provinciale stigmatizza questi gesti e ritiene che tutte le forze politiche dovrebbero ergersi in difesa di atteggiamenti civili e rispettosi dei dettami costituzionali e democratici. Il PD ha segnalato il fatto al Commissariato di Sanremo, che svolgerà indagini in merito. Nella zona sono presenti molte telecamere e potrebbero essere determinanti per risalire al colpevole.