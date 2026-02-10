Taggia 19enne si getta dal viadotto dell’Aurelia Bis: morto all'ospedale di Sanremo dopo una notte di agonia

Un’altra tragedia ha colpito ieri l’estremo Ponente ligure. Dopo quella della bimba di due anni, morta per cause ancora in via d’accertamento, e l’incidente sulla Statale 28 ad Imperia, nella serata di ieri è stata Taggia ad essere scossa da un nuovo fatto drammatico.

Secondo le indagini che vengono svolte dai Carabinieri, infatti, un giovane 19enne si è gettato dal viadotto dell’Aurelia Bis, a pochi metri dal comune di Taggia. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti ma, all’arrivo del personale medico del 118 e di un’ambulanza della Croce Verde di Arma, il giovane era in gravissime condizioni ma ancora vivo.

Trasportato in ospedale a Sanremo, le sue condizioni sono apparse subito disperate e, purtroppo, nel corso della notte non ce l’ha fatta. Ora gli inquirenti stanno lavorando per capire cosa sia effettivamente successo mentre la comunità locale deve piangere un’altra giovane vita spezzata.