Sanremo: viola l’allontanamento dalla casa familiare, la Polizia arresta 56enne

La Polizia di Stato di Sanremo ha arrestato un uomo di 56 anni, cittadino italiano, per aver violato la misura di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla stessa abitazione. A richiedere l’intervento degli agenti è stato il fratello dell’uomo, che ha contattato il 112 NUE segnalando la sua presenza all’interno dell’appartamento.

Giunti sul posto, gli operatori della Squadra Volante hanno constatato che il 56enne si era introdotto nell’abitazione del fratello, affetto da gravi patologie che ne limitano la deambulazione e quindi impossibilitato a opporsi. L’uomo si trovava in evidente stato di alterazione psico‑fisica dovuta all’abuso di alcol.

Dai primi accertamenti è emerso che il soggetto era già destinatario di un provvedimento di allontanamento urgente e di divieto di avvicinamento, disposto nei mesi precedenti dopo un violento litigio tra i due fratelli. In quell’occasione il 56enne aveva impugnato un coltello con l’intento di aggredire il congiunto, episodio che solo il tempestivo intervento della Polizia aveva impedito potesse avere conseguenze drammatiche.

Il G.I.P. del Tribunale di Imperia aveva già convalidato la misura cautelare, anche alla luce dei numerosi interventi precedenti per minacce e aggressioni ai danni del fratello disabile. Dopo il nuovo episodio, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato di Sanremo in attesa del giudizio direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero.

Al termine dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto e condannato il 56enne a quattro mesi di reclusione, pena sospesa.