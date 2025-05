Sanremo: arrivano gli arredi interni degli spogliatoi di Pian di Poma, possibile riapertura entro il mese di giugno

Buone notizie per lo sport matuziano: gli arredi interni dei nuovi spogliatoi del campo di Pian di Poma sono in arrivo e, quindi, la nuova struttura attigua ai campi di calcio potrebbe essere pronta entro la metà di giugno. Manca poco alla conclusione di un intervento che, per mesi, ha rappresentato un nodo irrisolto, rallentando la piena operatività della struttura, un’opera ritenuta strategica per la Sanremese e per il suo settore giovanile, ma anche per le altre realtà calcistiche locali. Sebbene la parte strutturale dell’edificio sia stata completata, l’impossibilità di utilizzarlo a causa della mancanza di arredi ha lasciato l’impianto in una situazione di stallo.

Una delle ipotesi avanzate nei mesi scorsi era quella di riutilizzare gli arredi degli ex spogliatoi, ma l’idea è stata accantonata, anche per volontà dell'assessore allo sport Alessandro Sindoni, il quale è stato uno dei principali promotori dei nuovi arredi, tenendo conto che riutilizzare i precedenti avrebbe potuto danneggiare la struttura e che per quelli più moderni la spesa prevista non era considerata particolarmente eccessiva (circa 25 mila euro).

La diatriba sui nuovi arredi ha tenuto banco a lungo, rallentando l’effettiva consegna della struttura. Ora, però, la soluzione pare finalmente definita: con l’arrivo dei nuovi arredi, gli spogliatoi saranno presto pronti ad accogliere atleti e società, segnando un nuovo passo avanti per lo sport cittadino. Una vicenda che si è protratta per diversi mesi, prima con l'attesa dell'autorizzazione da parte del ministero dello sport per la variante per lo spostamento della terra che si trova proprio dietro la nuova struttura, per cui il Comune aveva fatto richiesta a fine 2024. Adesso dovrebbe mancare ancora un mese all'incirca, per poter mettere finalmente la parola fine a un'opera attesa da quarant'anni.