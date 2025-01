Festival di Sanremo 2025: da domani scattano i divieti in via Asquasciati e via Roma per l'arrivo dei mezzi della Rai

Per alcune zone di Sanremo il Festival comincia decisamente prima delle date previste per le serate che si svolgeranno all’Ariston. Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, infatti, la zona di piazza Colombo vedrà l’inizio del montaggio di tutte le strutture necessarie per ospitare la kermesse canora, fin dal giorno dopo l’Epifania.

In particolare in via Bartolomeo Asquasciati e in via Roma, attorno al Teatro Ariston e per consentire l’occupazione di suolo pubblico da parte di mezzi della Rai, impiegati nella realizzazione delle riprese del 75° Festival della Canzone Italiana. L’ente di Stato, infatti, come ogni anno ha chiesto l’occupazione del suolo pubblico per il posizionamento di gruppi elettrogeni, locali tecnici e mezzi di appoggio, necessari al migliore svolgimento della manifestazione.

Nello specifico, in via Roma (lato monte di fronte a palazzo Guidi) e nel tratto antistante i giardini Medaglie D’oro (la corsia di svolta per via Roma e quindi via Manzoni) sarà instaurato un divieto totale di circolazione a tutti i veicoli oltre al classico divieto di sosta con rimozione forzata. Sarà anche vietato il transito ai pedoni, sul marciapiede adiacente l’occupazione del suolo pubblico della Rai.

I divieti scatteranno già alle 8 del prossimo 3 gennaio e proseguiranno fino alle 24 del 22 febbraio. Sarà, come sempre, vietata la sosta dei mezzi a due ruote in via Asquasciati, dalle 8 del 17 gennaio alle 24 del 22 febbraio, mentre rimarrà disponibile il passaggio pedonale.