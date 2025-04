Speciale Weekend: ecco le nostre proposte per trascorrere al meglio queste due giornate in provincia di Imperia

Un’interessante iniziativa si svolgerà questa mattina ad Arma di Taggia in piazza Tiziano Chierotti e sulla spiaggia libera antistante. Si tratta del ‘Tarta Day’, evento dedicato alla scoperta e alla tutela delle tartarughe marine che hanno iniziato a nidificare anche sui litorali del Ponente Ligure. Grazie alla collaborazione con gli esperti biologi marini di Delfini Del Ponente, volontari, divulgatori, ma anche la Capitaneria di Porto, dalle 9.30 alle 14.00 i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi in un mondo affascinante e ricco di segreti.

La giornata prevede un ricco programma di attività gratuite pensate per adulti, famiglie e bambini. Biologi marini e naturalisti saranno a disposizione del pubblico per raccontare curiosità e comportamenti delle tartarughe marine e degli abitanti del nostro mare. In piazza sarà allestita una mostra fotografica e saranno presenti stand espositivi con materiali informativi e attività divulgative. Dalle 10 alle 11 è in programma ‘Tarta Yoga’ in riva al mare aperto a tutti, anche principianti. È consigliato portare tappetino o telo. Alle 10.15 inizieranno dei laboratori per bambini, con attività creative e didattiche a rotazione per tutta la mattinata. Dalle 11.15 alle 12.15 è previsto un incontro informale per approfondire il tema della conservazione delle tartarughe marine con la Capitaneria di Porto di Sanremo e lo staff di Delfini del Ponente. A seguire ci sarà una gara di costruzione di tartarughe di sabbia a squadre, aperta a bambini, famiglie e adulti e conseguente premiazione delle creazioni più originali intorno alle 13.30. Tutte le attività sono totalmente gratuite.



Dopo 5 anni d’attesa questa mattina alle 10.30 verrà ufficialmente aperta la pista ciclabile di Imperia, ora completata nella sua interezza. Il tracciato, lungo circa 9 chilometri, attraversa l’intero territorio comunale, dalla Galeazza fino al confine con San Lorenzo al Mare, dove si collega con la pista già esistente che prosegue fino a Ospedaletti. Protagonista dell’inaugurazione sarà l’ultimo tratto realizzato, di circa 3 chilometri.

La cerimonia ufficiale si terrà in corrispondenza della nuova area per autobus turistici e subito dopo prenderà il via una pedalata collettiva aperta a tutti, con due brevi soste previste presso i Giardini Winter, all’altezza dell’ex stazione di Porto Maurizio, e nella nuova area verde con spazi fitness e relax a Borgo Fondura. Il percorso si concluderà presso il grande parcheggio del piazzale Santa Lucia a Borgo Prino, dove i partecipanti troveranno stand promozionali della Città, della rete museale e di Marina di Imperia, musica, bevande offerte, gadget e animazione per bambini con Pompieropoli. Qui, inoltre, sarà presentata ufficialmente l’App della Ciclabile pensata per accompagnare cittadini e turisti alla scoperta del percorso e dei suoi punti di interesse.

A partire dalle 17.00, l’intero tracciato ciclabile si trasformerà in un grande palco diffuso. Cinque postazioni ospiteranno concerti dal vivo con band e artisti di generi diversi: dal jazz al cantautorato, dai grandi successi internazionali ai revival più amati. Le esibizioni si terranno nei pressi della Torre di Prarola a Borgo Prino, a Borgo Fondura all'altezza dell’ex passaggio a livello, all'ex Stazione di Porto Maurizio, a Borgo San Moro, alla Rabina davanti all’ingresso della galleria.

Il centro dell’evento pomeridiano sarà l’ex stazione di Porto Maurizio, alle ore 18.00, dove andrà in scena il dj set di Master DBJ, con una selezione delle hit del momento e i più grandi successi dagli anni '70, '80, '90 e 2000, accompagnati dai balli di gruppo più coinvolgenti. Qui è previsto anche un brindisi offerto a tutti i presenti.

A Diano Marina torna anche questo fine settimana il World Folklore Festival. L'evento si appresta ad animare le strade della ‘Città degli aranci’ alle 15.00 di oggi con una suggestiva sfilata nel centro cittadino, durante la quale gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo sfoggeranno i loro coloratissimi costumi tradizionali. Un tripudio di fogge e colori che raccontano storie secolari, tramandate attraverso la danza e la musica. Alle 16.00, il cuore pulsante della manifestazione si sposterà sul palco del Molo delle Tartarughe, dove avranno luogo spettacolari esibizioni di ballo. Attraverso coreografie mozzafiato e ritmi travolgenti, il pubblico potrà immergersi nelle tradizioni di popoli lontani e scoprire la bellezza della diversità culturale.



Ecco ora le nostre proposte in ambito musicale



Un appuntamento benefico organizzato dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano è quello in programma questo pomeriggio alle 17 presso la chiesa luterana di Sanremo, in corso Garibaldi. L’appuntamento musicale, dal titolo ‘Musica e Pace’, sarà a sostegno di ALFaPP (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici) di Sanremo e prevede un concerto d’organo tenuto da Tiziana Zunino e un intermezzo con lettura di brani (di discorsi di premi Nobel per la Pace) a cura di Francesco La Sacra.

Tiziana Zunino eseguirà una serie di brani di musicisti dal XVII al XIX secolo: A. Vivaldi, G.F. Haendel, F. J. Haydn, Padre Davide da Bergamo e C. Franck. A presentare l’evento sarà il presidente della Fondazione Alberto Guglielmi Manzoni. L’ingresso è libero e gratuito con raccolta fondi e di libere offerte al termine.

Il Purgatorio di Dante abbinato alla musica di Duke Ellington. È un inedito progetto musicale che andrà in scena domani pomeriggio presso il Palazzo Roverizio in Via Escoffier a Sanremo. Al pianoforte Alessandro Collina e letture scelte a cura di Giannino Balbis.

Perché proprio Duke Ellington? Ci sono diverse motivazioni: se Dante è il padre della lingua e poesia italiana Ellington e certamente uno dei padri del Jazz.



Un omaggio al genio musicale di Stevie Wonder è quello che verrà proposto domani sera alle 21 al Teatro dell’opera del Casinò di Sanremo dal trombettista Fabrizio Bosso con lo spettacolo ‘We Wonder’.

We Wonder è anche un album, pubblicato dalla Warner Music, che contiene 9 canzoni tra le più significative di Stevie Wonder, scelte da un repertorio molto ampio che abbraccia un periodo che va dalla fine degli anni Sessanta fino all’ultima pubblicazione discografica del 2004: Another star, Isn’t she Lovely, My Cherie Amour, ma anche Sir Duke, Moon Blue e altre. Non manca Overjoyed, uscito inizialmente come singolo su tutte le piattaforme digitali in occasione del compleanno di Stevie Wonder, brano che parla anche di sogni che si realizzano. È, infatti, un Fabrizio Bosso ‘felicissimo’, quello che non solo qui interpreta uno dei brani più famosi di Stevie Wonder, suo idolo sin da quando ha cominciato a suonare le prime note alla tromba, ma che rinnova con questo nuovo progetto anche la scelta fatta quando era poco più che adolescente, ovvero, diventare musicista.

La tromba di Fabrizio Bosso, il pianoforte e le tastiere di Vittorio Solimene, il basso e il contrabbasso di Jacopo Ferrazza, insieme alla batteria di Nicola Angelucci, sono i protagonisti assoluti di un omaggio alla musica di uno degli artisti più iconici della musica internazionale (ingresso gratuito previa prenotazione).



Uno sguardo anche agli spettacoli teatrali.



‘Se mi odi è perché esisto’ è il titolo dello spettacolo teatrale in programma questa sera alle 21.15 al teatro dell’Attrito di Imperia con Giancarlo Mariottini e Alessia Magrì del Teatro dell'Ortica di Genova.

Sul palco, nei panni di Ugo e Franca, i due protagonisti riflettono e si interrogano intorno ai nodi assoluti dell’esistere: amore, illusioni, idealizzazioni, tra sogno e realtà. Il risultato è un’originale commedia ricca di imprevisti e risate, dove anche il pubblico è portato a confrontarsi con i canoni imposti e auto-imposti dalla società. Argomenti come l’orologio biologico, il desiderio di maternità, la crisi del ‘maschio’, vengono affrontati in maniera diretta e concreta, portando gli spettatori a chiedersi: Franca e Ugo si sono mai conosciuti veramente? Oppure si sono messi addosso, come un pigiama comodo, una serie di etichette, convenzioni e adattamenti in cui faticano a riconoscersi e a vivere? Hanno forse smesso di esistere come unica soluzione per far sopravvivere il loro rapporto? E, una volta scoperte le carte, dove li porterà quell’odio sottile che provano l’uno per l’altra?



Al Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare va in scena questa sera alle 21 lo spettacolo ‘Le due Regine’ (Elizabeth & Mary in the Box) di Roberto Russo con Gianni De Feo (Elizabeth Tudor) e Bruno Petrosino (Mary Stuart). Musiche originali eseguite dal vivo Andrea Causapruna.

Nel crudele gioco di un confronto storico e sentimentale ambientato su di un ring, due grandi Regine si affrontano. Due cugine, due personaggi che la vita e la Storia contrap-pose: Elizabeth Tudor e Mary Stuart. Due personaggi metafora di due opposti modi di ‘sentire’. L'aspetto grottesco si evidenzia nella drammaticità di un confronto nel quale ognuna oppone all'altra la propria specificità in un susseguirsi di liricità ma anche di acuti lazzi. Un dialogo vivace, un duello dal ritmo contemporaneo, spietato e ironico. Fino ad un finale rivelatore, quando le due Regine si mostreranno senza quelle maschere che il Tempo e la Storia ha voluto imporre loro per ‘inscatolarle’ nei ruoli di Carnefice e Vittima designata.



Il Teatro Tommaso Salvini di Pieve di Teco ospita questa sera alle 21 un’intensa e toccante rappresentazione dal titolo ‘La Passione di Maria’ di e con Giorgia Brusco per la regia di Eugenio Ripepi. Musiche originali eseguite dal vivo dal Maestro Corrado Trabuio.

Un’opera profonda che attraversa il dolore e la forza di Maria, in un viaggio emotivo che saprà toccare il cuore del pubblico.



Un omaggio sentito, potente e poetico a donne straordinarie che, con passione, talento e determinazione, hanno infranto barriere invisibili ma solidissime, per ritagliarsi un posto in una società che, per lungo tempo, non prevedeva spazi per loro. Questo è il cuore dello spettacolo teatrale di e con Cristina Sarti, accompagnata dalle musiche dal vivo della talentuosa Luisa Repola al pianoforte, in scena domenica 13 aprile 2025 alle ore 17.30 a Imperia al Teatro Opere Parrocchiali di via Verdi, sotto l'egida del Circolo Parasio.

Attraverso parole e musica, lo spettacolo mette in scena un racconto corale e coinvolgente, in cui si susseguono le storie di donne che hanno inciso profondamente nella cultura, nell’economia, nell’arte e nella società, spesso senza che i loro nomi venissero riportati nei libri di testo (Grazia Deledda, Luisa Spagnoli, Alfonsina Strada, Angela e Luciana Giussani, Marisa Bellisario, Maria Pellegrina Amoretti e Anna Magnani). Donne che, con tenacia e genialità, hanno ricoperto ruoli un tempo considerati dominio esclusivo degli uomini, riscrivendo pagine fondamentali della nostra storia comune.

Per gli amanti dello sport segnaliamo la partita di beneficenza tra l’Amministrazione Comunale matuziana e la squadra del clero diocesano in programma oggi allo stadio comunale di Sanremo. Il calcio d’inizio, previsto alle 14.30, sarà affidato al Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo Mons. Antonio Suetta. La squadra del Comune sarà guidata dal sindaco Alessandro Mager (capitano) e vedrà scendere in campo assessori e consiglieri comunali. La formazione della Diocesi sarà composta da sacerdoti, diaconi e seminaristi provenienti dalle varie parrocchie, da Ventimiglia a Riva Ligure, compreso l'entroterra. Il ricavato della partita, con ingresso ad offerta libera, sarà destinato alla Caritas San Vincenzo Parrocchia N.S. Annunciazione Borgo.

