"L'universalità dell'eleganza. Quando il corpo si fa natura", a Ventimiglia la prima mostra fotografica di Fabio Lazzaro (Foto e video)

Unire l'animo umano alla natura e mostrare il legame che c'è tra la danza e i fiori è l'obiettivo di un'esposizione nel centro storico. "L'universalità dell'eleganza. Quando il corpo si fa natura" è, infatti, il tema della prima mostra fotografica di Fabio Lazzaro inaugurata ieri pomeriggio nell'ex chiesa di San Francesco a Ventimiglia Alta.

L'inaugurazione è stata animata dalle letture teatrali a cura di Silvia Villa, Marina Pratelli e Marinella Lanteri che hanno, inoltre, rivolto domande al fotografo. "Sono davvero emozionato di poter esporre le mie opere" - commenta Fabio Lazzaro - "L'obiettivo era unire l'animo umano alla natura e mostrare il legame che c'è tra la danza e il fiore stesso".

La mostra, che ha il patrocinio del Comune, si potrà ammirare anche il 19, il 20, il 26 e il 27 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 in via Giuseppe Garibaldi 37A. "Una mostra fotografica in bianco e nero che risalta la luce di tutti i soggetti che spesso evidenziano l'eleganza dei corpi umani legati alla danza e alla natura, in particolare ai fiori" - dice l'assessore Serena Calcopietro presente all'inaugurazione insieme al sindaco Flavio Di Muro - "Grazie a Silvia Villa, Marina Pratelli e Marinella Lanteri che hanno allietato l'inaugurazione della mostra. Ringrazio, inoltre, tutti i cittadini ventimigliesi e coloro che sono venuti da fuori per l'apertura della prima mostra fotografica di Fabio Lazzaro".