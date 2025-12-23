Sanremo: si chiude “Visione oltre la luce 2.0”, al Forte Santa Tecla dodici giorni di arte sensoriale e inclusiva

Con la disinstallazione delle opere e degli allestimenti avvenuta nella giornata di ieri, si è ufficialmente conclusa domenica 21 dicembre la mostra sensoriale “Visione oltre la luce 2.0”, che per dodici giorni ha animato gli spazi del Forte Santa Tecla di Sanremo trasformandoli in un luogo di percezione, ascolto ed emozione.

Il bilancio finale è estremamente positivo: sono stati numerosi i visitatori che hanno scelto di vivere un’esperienza artistica fuori dall’ordinario, capace di coinvolgere persone cieche, ipovedenti e vedenti in un percorso immersivo e inclusivo, dove l’assenza di luce si è trasformata in opportunità di scoperta e di dialogo.

Promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione territoriale di Imperia, la mostra ha dimostrato come l’arte possa essere accessibile senza rinunciare alla qualità, alla profondità e alla forza espressiva. Un progetto che ha saputo parlare a un pubblico ampio e variegato, suscitando interesse, partecipazione e apprezzamento lungo tutto il periodo di apertura.

Come UICI sezione territoriale di Imperia, desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alla Direzione regionale Musei Liguria, al Direttore del Forte Santa Tecla Arch. Alberto Parodi e alla Dott.ssa Laura Papa, per aver creduto nel progetto e per averci dato la possibilità di realizzare la mostra in un contesto di straordinario valore storico e culturale, che ha contribuito in modo determinante al successo dell’iniziativa.

Un ringraziamento particolare va all’artista Paola Arrigoni, ideatrice del progetto, che ha saputo interpretare con sensibilità e intelligenza il concetto di arte accessibile, creando opere capaci di essere vissute pienamente anche da persone con disabilità visiva, senza compromessi sul piano artistico.

Fondamentale è stato il contributo di tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte e sul campo per garantire al pubblico un’esperienza curata e sicura.

Un grazie speciale va ai volontari, in particolare Barbara Marretti e Flavio Garavaglia, il cui impegno costante ha permesso ai visitatori di vivere il percorso nel modo migliore possibile.

Un sentito ringraziamento va inoltre a Katia Robaldo per il prezioso supporto organizzativo, a Gianluca Verlingieri per il sound design originale che ha accompagnato e amplificato l’esperienza sensoriale, a Claudia Ferrari per la voce recitante, e a Cristina Mercuri e Giorgio Taramasso per la progettazione e la gestione della componente interattiva.

Un progetto di questa portata non sarebbe stato realizzabile senza il contributo degli sponsor, che hanno creduto nei valori dell’inclusione e della cultura accessibile.

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione territoriale di Imperia ringrazia:

Fondazione CARIGE

Casinò di Sanremo

Regione Liguria

G Group Sanremo

Mastelli Farmaceutica

Inner Wheel Sanremo

Azienda Agricola Brea

Local Travel Hub

PAM – Arimondo

Il loro sostegno ha reso possibile l’organizzazione di un evento di alto profilo culturale e sociale.

Infine, è doveroso riconoscere l’impegno della dirigenza dell’UICI – Sezione territoriale di Imperia: il Presidente Fabrizio D’Alessandro, il Vicepresidente Cesare Longordo e la Consigliera Patrizia Fedrighi, che hanno seguito e sostenuto il progetto in tutte le sue fasi, rendendo possibile la realizzazione di una mostra che ha saputo coniugare inclusione, qualità artistica e partecipazione.

“Visione oltre la luce 2.0” si conclude così lasciando un segno importante nel panorama culturale del territorio e confermando che l’accessibilità non è un limite, ma una risorsa, capace di arricchire l’arte e la comunità.

Un’esperienza che si chiude, ma che apre nuove prospettive per il futuro.