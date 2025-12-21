Animali, mitologia e civiltà preistorica: le opere di pittura di Donatella Perno animano il Mar di Ventimiglia (Foto)

Tuffo nel mondo degli animali, della mitologia e della civiltà preistorica, delle stagioni e degli astri, degli elementi primari della natura attraverso le opere di pittura di Donatella Perno in mostra al Mar di Ventimiglia. "Tempo ciclico", la mostra dell'artista e pittrice sanremese organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della città di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, si potrà ammirare fino ad oggi, il 21 dicembre, presso il museo archeologico Girolamo Rossi durante gli orari di apertura del Mar.

Donatella Perno, dopo aver realizzato un'opera d'arte in copertina e all'interno del libro Due sogni in rima di Antonio Goffredo, ha allestito un'esposizione d'arte dei suoi quadri al Mar, nei quali sperimenta tecniche nuove e affianca a quelle tradizionali creazioni innovative, che hanno affascinato cittadini, turisti e visitatori del museo.

L'inaugurazione si era svolta lo scorso 22 novembre alla presenza dell'assessore Serena Calcopietro e della dottoressa Daniela Gandolfi, conservatrice del Mar. "Il vernissage è stato molto apprezzato. L'assessore Calcopietro e la dottoressa Gandolfi hanno aperto l'inaugurazione con un bel discorso in merito alla mostra" - racconta Donatella Perno - "Successivamente ho parlato di 'tempo ciclico' come una mia riflessione sui cicli della vita e sulla vita che è essa stessa un ciclo. Partendo dal quadro delle tre lune che rappresentano Artemide, Selene e Ecate. La luna primigenia, la luna piena e la luna calante (vegliarda) che chiude il ciclo. Passando poi per 'metamorfosi' e Monadi parti intere di uno, qui ho preso spunto dalla fisica quantistica che mi affascina molto. In chiusura del percorso ho realizzato ATMA (anima in sanscrito) ed è rappresentato da un animale, (leopardo) perché la parola animale contiene in sé stessa la parola anima. Genius Loci rappresenta lo spirito del luogo. Passion over convention è rivolto all' amore universale senza condizionamenti e schemi mentali. Troviamo anche due quadri di Nereidi, creature benevole protettrici del mare. Durante il vernissage i maestri Pisano e Trabuio hanno suonato pianoforte e violino rendendo l'atmosfera molto coinvolgente".

Donatello Perno ha esposto le sue opere anche a Villa Ormond a Sanremo, alla galleria Masters ad Alessandria, alla Fortezza Priamar a Savona, a una mostra concorso a palazzo Galvagno a Marene, all'enoteca regionale del Barbaresco per la mostra concorso Dogliani Casale dove ha ottenuto il primo premio per la grafica, a Torino per una mostra concorso nazionale di pittura contemporanea, il "Premio città di Mondovì", dove ha ottenuto il terzo premio per la grafica, alla mostra concorso Premio C. Pavese a Santo Stefano Belbo, nella chiesa San Giuseppe ad Alba, nella chiesa San Rocco a Bra, nella galleria del centro Arte Bologna dove è stata selezionata per l'opera più originale, alla galleria dell'Artista a Foggia per la mostra nazionale di Premio Primavera, al concorso nazionale di pittura e grafica Cristoforo Marzaroli alle terme di Tabiano a Salsomaggiore Terme, dove ha ottenuto una medaglia, a Palazzo della Cancelleria a Roma, alla galleria Altrincontri Tecniche a confronto a Torino, a Dogliani Casale dove ha ottenuto il primo premio per la grafica, il Pennino d'oro, alla mostra 'Sguardo' al museo della Casa a Mondovì e allo spettacolo teatrale 'L'incantesimo delle tre lune' a Triora.

Le sue opere si possono trovare pure su diversi cataloghi: il catalogo d'arte moderna Mondadori n° 39, l'Elite 2000/01, il dizionario enciclopedico internazionale d'arte moderna e contemporanea - Varese a Ferrara, Arte italiana dal Novecento ad oggi a Napoli, Aspetti storici dell'arte contemporanea a Roma, Arte moderna Mondadori n° 43 edizione 2008, tempo ciclico di Perno Donatella, collana Minerva art book series, casa editrice Antea.