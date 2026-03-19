Vallebona ospita 'Into the Mix' di Toni Meneguzzo, l'Amministrazione comunale: "Area Arte si conferma un polo culturale dinamico e di qualità" (Foto)

Vallebona ospita la personale “Into the Mix” dell’artista Toni Meneguzzo, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo.

La mostra fotografica verrà inaugurata sabato 21 marzo alle 18 nell'Area Arte in via del Municipio 1. "L’amministrazione è orgogliosa di presentare in Area Arte Vallebona, lo spazio espositivo dedicato alla creatività e all’arte del Comune, la personale 'Into the Mix' dell’artista Toni Meneguzzo, a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo" - dice l'Amministrazione comunale - ""Con 'Into the Mix', Toni Meneguzzo porta al centro dell’attenzione i progetti più significativi della sua carriera: dalle Polaroid 20x25 dedicate alla moda alle Divine Bovine, dalle sequenze di Into the Wonder agli intensi ritratti di Koovagam Satellite of Love. Questi lavori sono accomunati da una costante ricerca estetica e sperimentale che ne definisce lo stile unico. L’inaugurazione è prevista per sabato 21 marzo alle 18; la mostra sarà visitabile dal 21 marzo al 6 aprile, con ingresso libero. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal venerdì alla domenica dalle 16 alle 20. Vi aspettiamo".

Sarà visitabile fino al 6 aprile dal venerdì alla domenica dalle 16 alle 20. "Dal suo avvio nel 2024, Area Arte a Vallebona ha confermato la sua vocazione di polo culturale dinamico e di qualità, diventando luogo capace di attrarre pubblico appassionato e curiosi d’arte, con iniziative che hanno riscosso entusiasmo e ampia partecipazione" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Tra le mostre di maggior successo realizzate negli ultimi mesi si ricordano 'L’ora eccelsa' di Davide Puma (11 agosto – 7 settembre 2025), un percorso espositivo di dipinti di grande formato e disegni che ha trasformato Area Arte in un luogo di evocazione sensoriale e visiva. Le opere dell’artista sanremese hanno incantato visitatori e critici, trasformando Vallebona in meta d’arte e riflessione; 'Il Viaggio Dentro' di Debora Roggeri (21 settembre – 11 ottobre 2025), un’esperienza immersiva che ha unito fotografia, spiritualità e meditazione. La mostra ha offerto un percorso che ha coinvolto direttamente il pubblico, trasformando la visita in un viaggio interiore attraverso immagini dedicate a pellegrinaggi in India e Tibet; 'Materia e Luce', mostra collettiva (14 dicembre 2025 – 11 gennaio 2026), esposizione di tre artisti locali che hanno esplorato gli elementi espressivi dell’informale attraverso strati, texture e luce. L’allestimento ha stimolato un dialogo tra opere e pubblico, sottolineando la versatilità e capacità di coinvolgimento dello spazio espositivo e 'Vasadea', mostra di ceramica di Fabiana Maria D’Amico ( 6 febbraio – 22 febbraio 2026) che esplora il legame tra materia, simbolo e sacralità. Le opere di Fabiana Maria D’Amico nascono da un dialogo profondo con l’argilla, intesa come presenza viva, capace di guidare il processo creativo oltre il progetto iniziale. Queste esposizioni hanno confermato quanto Area Arte Vallebona sia diventato un spazio di riferimento per l’arte nel territorio, offrendo al pubblico proposte originali e di qualità, capaci di dialogare con sensibilità diverse; questa nuova iniziativa culturale conferma il successo del progetto innovativo intrapreso dall’amministrazione con la creazione di uno spazio peculiare nel cuore del borgo, all’interno del palazzo comunale in via del Municipio n 1".