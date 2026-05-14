Sanremo, tra affreschi su tela e atmosfere impalpabili: l’arte di Introvigne e Botturi nel cuore di Sanremo

Da sabato 23 maggio la Galleria Civica di via Palma ospiterà “Percorsi di luce e di materia”, l’esposizione delle opere pittoriche di Carlo Introvigne e Roberta Botturi.
Il nuovo spazio espositivo nel cuore della Pigna, recentemente inaugurato dal Comune di Sanremo (assessorato alla cultura), accoglierà due pittori del Ponente ligure con due diversi approcci alla pittura: Introvigne, attraverso la materia resa con particolare suggestione mediante la tecnica dell’affresco su tela, esprime, con una profonda ed intima lettura dei segni del tempo sui vecchi muri, i propri paesaggi interiori; Botturi ricerca le atmosfere impalpabili di un colore, una luce netta, un’ombra capaci di trasformare semplici oggetti quotidiani, con l’intento di lasciar spazio all’immaginazione più intima.
La mostra “Percorsi di luce e di materia” vuole quindi riunire questi due diversi approcci ed accompagnare il visitatore in una comune e convergente espressione pittorica.
La mostra aprirà con il vernissage sabato 23 maggio alle ore 18: prevista per l’occasione un’introduzione a cura della dottoressa Daniela Massa
La mostra sarà visitabile sino al 2 giugno tutti i giorni dalle 11 alle 18 (ingresso libero)