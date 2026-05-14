Perinaldo partecipa al Salone del libro di Torino

Domani venerdì 15 maggio alle ore 15.00 verrà presentato nello spazio incontri dl Salone del Libro di Torino ad opera della casa editrice Leucotea l’antologia:” Giandomenico Cassini da Perinaldo al Cielo 1625-2025 “opera redatta nell’ambito del 400 esimo anniversario dalla nascita dell’illustre scienziato e studioso perinaldese.

Il volume contiene alcuni cammei firmati dal dott. Franco Forte presidente del Premio “Dalle Antiche pietre misteri profumi sapori del Nour, premio organizzato dal Comune di Perinaldo, con il sindaco Francesco Guglielmi e dall’associazione Esprit Sanremo, Perinaldo e de La Cote. Hanno inoltre scritto il prof. Aldo Mola, il dott. Gianni Oliva, il dott. Maurizio Grandi. Sono presenti alcuni dei racconti premiati e segnalati nell’ambito delle diverse edizioni del Premio.

Partecipa alla presentazione il dott. Matteo Moraglia editor Leucotea, il dott. Maurizio Grandi, Angela Trotta tra le responsabili della Biblioteca di Perinaldo e scrittrice, Marzia Taruffi, presidente dell’Associazione Esprit e curatrice dell’antologia con il dott. Marco Mauro.

Sarò l’occasione di portare al Salone del Libro anche la storia, la tradizione e le cento iniziative che costellano la primavera estate 2026 di Perinaldo.