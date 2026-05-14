Ventimiglia, Giornata Regionale della Polizia Locale: premiati gli agenti per le ricerche di Allen Ganao

Nella giornata di ieri, in occasione della Giornata regionale della Polizia Locale della Liguria svoltasi a Savona, sono stati premiati alcuni appartenenti al Comando di Polizia Locale di Ventimiglia: Isp. Paolo Conti, Sovr. Fabio Pochi, Ass. Daniele Scatenato, Ag. Alessandro Cullurà, Ag. Alessandro Quaranta, Ag. Sergio Bellè e Ag. Marco Di Iasio, alla presenza del Comandante Sandro Villano e del Vicecomandante Emanuele Genovese.

Il riconoscimento è stato conferito con la seguente motivazione: “Dimostrando grande professionalità, costanza e alto senso civico, contribuiva con dedizione alla ricerca prolungata, per tre giorni, e al ritrovamento di un bimbo di 5 anni, affetto da autismo, scomparso da un campeggio dove era in vacanza con i genitori”.

“Sono ancora vivi nella nostra mente quei terribili giorni che hanno tenuto in apprensione Ventimiglia e l’Italia intera, per la scomparsa del piccolo Allen Ganao – dichiara il Sindaco di Ventimiglia, con delega alla Polizia Locale, On. Flavio Di Muro. Alle ricerche, alle quali hanno partecipato decine e decine di volontari e soccorritori, hanno preso parte anche gli agenti della Polizia Locale di Ventimiglia, che ringrazio nuovamente per il prezioso lavoro prestato in quell’occasione. Questo riconoscimento da parte della Regione Liguria rappresenta un ulteriore segnale di vicinanza e apprezzamento per la professionalità e la dedizione che quotidianamente dimostrano alla popolazione”.