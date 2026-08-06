Nasce Federalberghi Extra in provincia di Imperia: Marco Greco presidente del nuovo sindacato per l'extralberghiero

È stata sancita nella Sala multimediale della Camera di Commercio Riviere di Liguria la nascita di Federalberghi Extra, il nuovo sindacato dedicato alle strutture ricettive extralberghiere associate a Confcommercio. L'organismo si occuperà di rappresentare e tutelare il comparto in tutta la provincia di Imperia, offrendo agli operatori servizi e consulenza sui principali temi di interesse della categoria. Un passo che nasce dalla necessità di adeguare la rappresentanza associativa a un settore turistico profondamente cambiato negli ultimi anni.

Federalberghi Extra si inserisce all'interno della più ampia e consolidata realtà di Federalberghi della provincia di Imperia, andando a intercettare le esigenze di un mondo ricettivo che non comprende più soltanto gli alberghi. Case vacanze, appartamenti a uso turistico e le altre forme di ospitalità extralberghiera rappresentano infatti una realtà ormai consolidata anche sul territorio imperiese, con numeri sempre più significativi e con esigenze specifiche in materia di normative, servizi e sviluppo delle attività. A guidare il nuovo sindacato sarà Marco Greco, titolare insieme alla sua famiglia di attività ricettive nel Golfo dianese, che è stato eletto presidente provinciale di Federalberghi Extra. Nel consiglio direttivo sono stati eletti anche Marco Riva, di Santo Stefano al Mare, Andrea Bosio, di Bordighera, e Paolo Giordano, di Diano Marina. Una squadra espressione di diverse realtà del territorio, chiamata a rappresentare un comparto in crescita e a portarne avanti le istanze nei confronti delle istituzioni e degli organismi di categoria.

La nascita del nuovo sindacato è avvenuta alla presenza dei presidenti di Federalberghi delle varie zone della provincia e del presidente provinciale Davide Trevia, che ha sottolineato la necessità di accompagnare l'evoluzione del turismo con nuovi strumenti di rappresentanza. "Il mondo del turismo è cambiato ed è assolutamente necessario adeguarsi ai tempi. I numeri relativi all'extralberghiero sono molto importanti anche in provincia di Imperia e la nostra associazione non poteva non adeguarsi". Trevia ha quindi spiegato le ragioni alla base della scelta di creare Federalberghi Extra: "Da qui la scelta di creare un sindacato in seno a Federalberghi che possa tutelare i colleghi che diligentemente seguono le normative e operano in questo particolare comparto. Federalberghi Extra potrà contare sul supporto della struttura di Federalberghi a livello locale e nazionale e rispondere quindi pienamente alle esigenze del settore. Siamo lieti di essere fra i primi in Liguria ad aver varato il nuovo sindacato".

Soddisfazione anche da parte del neo presidente provinciale di Federalberghi Extra Marco Greco, che ha evidenziato la crescita raggiunta dal settore e la necessità di garantire agli operatori una rappresentanza specifica. "Il settore ricettivo turistico extralberghiero ha raggiunto oggi numeri importanti ed è giusto che questo comparto abbia dei rappresentanti che possano portare avanti le istanze, affrontare eventuali problematiche e soprattutto ottenere informazioni relative alle normative e alle opportunità di sviluppo. Abbiamo ritenuto quindi di creare, all'interno di Federalberghi, questo sindacato specifico, proprio per rispondere alle esigenze degli imprenditori del settore" – ha aggiunto Greco –, ringraziando i colleghi per la fiducia ricevuta. "Garantisco fin d'ora il massimo impegno a favore della categoria". Con la costituzione di Federalberghi Extra, dunque, anche il comparto extralberghiero della provincia di Imperia potrà contare su una struttura dedicata, inserita nella rete associativa di Federalberghi e pronta a fornire supporto agli operatori su normativa, problematiche e opportunità di sviluppo.