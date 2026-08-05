Sanremo, revocato il divieto di balneazione alla Bussola: via libera ai bagni da Foce Levante ai Bagni Matuzia

Buone notizie per bagnanti e operatori balneari della zona della Bussola. A seguito dei campionamenti suppletivi effettuati da Arpal, che hanno restituito un esito favorevole, il Comune è pronto a revocare il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di litorale compreso tra la spiaggia libera attrezzata "Foce Levante" e lo stabilimento balneare "Bagni Matuzia", entrambi inclusi. L'ordinanza di revoca è attualmente in fase di definizione e sarà firmata dal sindaco nella mattinata di domani, consentendo così il ritorno alla piena fruibilità di uno dei tratti di costa più frequentati della città nel pieno della stagione estiva.

La decisione arriva dopo alcuni giorni di attenzione e monitoraggio. Il provvedimento di divieto era stato adottato in seguito agli esiti sfavorevoli delle analisi Arpal, che avevano evidenziato il superamento dei limiti previsti dalla normativa per i parametri microbiologici relativi a Escherichia coli ed enterococchi intestinali. Come previsto dalla procedura, erano quindi stati effettuati nuovi prelievi suppletivi per verificare il rientro dei valori entro i limiti di legge. Gli ultimi risultati hanno confermato il ritorno alla normalità, permettendo così al Comune di predisporre la revoca dell'ordinanza e la conseguente rimozione della segnaletica di divieto lungo il litorale interessato.

Resta invece in vigore il divieto di balneazione nel tratto di corso Trento e Trieste, che interessa l'area compresa tra la foce del torrente San Francesco e la scogliera antistante l'edificio Morgana, entrambe escluse. In questo caso i controlli eseguiti da Arpal avevano infatti rilevato valori batteriologici superiori ai limiti consentiti, rendendo necessario il provvedimento di tutela della salute pubblica. Nei giorni scorsi il Comune aveva trasmesso l'ordinanza agli enti competenti e richiesto a Rivieracqua le verifiche necessarie per individuare le cause del superamento dei parametri, mentre si resta ora in attesa dei prossimi campionamenti che potranno eventualmente consentire anche in questa zona la revoca del divieto.