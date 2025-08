Taggia, il Consigliere Gabriele Cascino risponde al sindaco Conio: “Forse chi mente sapendo di mentire è proprio lui”

Non si placa il botta e risposta tra il consigliere comunale Gabriele Cascino e il sindaco di Taggia, Mario Conio. Dopo le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino in seguito all’ultimo consiglio comunale – in cui aveva affermato che Cascino “mente, sapendo di mentire” – è arrivata la replica del consigliere, che ribalta l’accusa al mittente.

"Chi mente, sapendo di mentire?" – apre Cascino nel suo intervento – "Conio già sapeva, ad aprile 2020, in forza del parere del suo avvocato, di non poter svolgere alcuna attività professionale nel Comune di Taggia."

Nel mirino dell’esponente di minoranza c’è la posizione del sindaco in merito all’esercizio della libera professione nel territorio comunale, ritenuto – a suo dire – in contrasto con la normativa. "Il sindaco Conio mi ha accusato di mentire sapendo di mentire, sulla sua attività professionale di architetto nel comune di Taggia, vietata dalla legge, affermando di essere stato tratto in inganno perché si è fidato di un parere del segretario comunale dell’epoca", spiega Cascino.

Ma secondo il consigliere, il primo cittadino era pienamente consapevole già da tempo dei vincoli imposti: "Risulta, a me, documenti alla mano, che l’avvocato del sindaco, ad aprile del 2020, rilasciava un parere nel quale, senza mezzi termini, sconsigliava al sindaco lo svolgimento della propria attività di libero professionista nell’ambito del Comune". E rilancia: "Forse, chi sta mentendo sapendo di mentire, è proprio il sindaco."

Cascino non si ferma qui e torna anche sul tema delle pratiche edilizie oggetto del dibattito in consiglio: "Il sindaco Conio dice che, per le pratiche oggetto del dibattito consiliare, sia già stato sanzionato. Al sottoscritto non interessa il provvedimento deontologico dell’Ordine degli Architetti, ma interessa molto di più il giudizio e la sanzione del Comune sulla pratica in oggetto."

Il confronto tra maggioranza e opposizione a Taggia si fa sempre più acceso, con il tema delle incompatibilità e delle pratiche professionali al centro di una polemica destinata a proseguire anche nelle prossime settimane.