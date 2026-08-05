Tessera Sanitaria, in Riviera la nuova truffa 'svuota dati': impennata di false email inviate a nome del Ministero della Salute

È massima allerta in Riviera per una nuova e insidiosa campagna di phishing che sta prendendo di mira migliaia di cittadini.

Nelle ultime settimane si è registrata un'impennata di false email inviate a nome del ministero della Salute, il cui unico obiettivo è sottrarre dati sensibili. I cybercriminali utilizzano una strategia consolidata ma efficace: una comunicazione urgente che invita a rinnovare la propria tessera sanitaria. All'interno del testo è presente un link che reindirizza la vittima su un sito web contraffatto, graficamente identico a quello istituzionale. Quindi viene richiesto di compilare un modulo inserendo informazioni personali e, spesso, dettagli bancari.

I dati raccolti vengono poi rivenduti nel dark web o utilizzati per la clonazione di documenti d'identità e truffe. Le autorità ricordano che il Ministero della Salute non invia mai email di questo tipo e che il rinnovo della tessera sanitaria è automatico. Il documento ha validità di 6 anni e viene spedito a casa senza richieste. “Per evitare di cadere nel tranello, la regola d'oro è non cliccare mai sui link sospetti e cancellare immediatamente il messaggio ricevuto. In caso di dubbi, consultare solo i siti dell'Agenzia delle Entrate”, la raccomandazione della polizia postale.