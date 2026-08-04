Caldo senza tregua, il mare sfiora i 30 gradi: sulla Riviera temperature anomale e nuova instabilità in arrivo

Il caldo intenso non concede tregua e continua ad avvolgere la Liguria, con la nostra provincia pienamente inserita in una fase meteorologica caratterizzata da temperature superiori ai valori climatici di riferimento e umidità medio-alta. Una situazione che ormai si trascina da settimane e che, giorno dopo giorno, rende sempre più evidente la sensazione di trovarsi alle prese con un clima decisamente insolito per il territorio. Anche il nuovo bollettino del Centro Funzionale Meteo-Idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria conferma per le prossime ore e per i prossimi giorni il disagio per caldo, con condizioni prevalentemente stabili e soleggiate lungo la costa.

Ma oggi arriva dal mare un altro dato che fa riflettere. Non parliamo, in questo caso, dei divieti di balneazione ancora in vigore a Sanremo, per i quali si attendono gli esiti dei nuovi prelievi effettuati nella giornata odierna, bensì della temperatura dell'acqua. I valori rilevati sulla nostra costa stanno infatti raggiungendo una soglia difficilmente immaginabile per queste zone, oscillando tra i 27,9 e i 28,5 gradi, quindi ormai a un passo dai 30. Un'acqua così calda rappresenta un ulteriore elemento che racconta quanto sia particolare la fase meteorologica che stiamo vivendo. Il mare, infatti, non è soltanto uno specchio d'acqua sul quale si riflette il caldo di questi giorni, ma può diventare un fattore importante anche nell'evoluzione del tempo successivo.

Il bollettino Arpal indica per Imperia una massima di 29 gradi nella giornata di oggi, con temperature minime attorno ai 26, mentre mercoledì la massima è prevista nuovamente intorno ai 30 gradi. Anche sul resto della regione il quadro resta decisamente caldo, con valori fino a 33 gradi a Genova e alla Spezia e punte di 34-35 gradi nelle aree interne. Per oggi sono possibili soltanto locali rovesci nelle ore più calde sulle Alpi Liguri e sull'Appennino di Levante, mentre sulla costa prevarrà il sole. Domani le temperature massime saranno in lieve calo, ma il disagio per il caldo resterà segnalato dalla Protezione Civile.

Il vero interrogativo riguarda però quello che potrebbe accadere dopo questa lunga fase torrida. Il mare così caldo, come già evidenziato nei giorni scorsi dal nostro giornale attraverso le parole di un meteorologo di Arpal, rappresenta infatti un elemento da osservare con attenzione. "Il calore emanato dal mare può diventare un problema quando l'aria fredda arriverà a scontrarsi con quella molto calda e umida presente nei bassi strati", era stato spiegato, evidenziando il possibile rischio di fenomeni precipitativi più intensi nel momento in cui la situazione atmosferica cambierà. Non significa, naturalmente, che ogni peggioramento debba necessariamente tradursi in eventi estremi, ma il contrasto termico sarà un elemento da monitorare con particolare attenzione.

E qualche segnale di cambiamento, in effetti, compare già nella tendenza dei prossimi giorni. Dopo un giovedì ancora soleggiato e con temperature stazionarie, venerdì 7 agosto Arpal prevede nuvolosità medio-bassa e deboli piogge, accompagnate da un lieve calo termico. Sabato è attesa nuvolosità variabile, con possibili piogge e temperature nuovamente in aumento, mentre domenica resteranno condizioni variabili con possibili precipitazioni in calo. L'affidabilità di questa tendenza viene indicata come bassa, ma il quadro suggerisce comunque un possibile cambio di scenario dopo giorni dominati dal caldo.

Per il momento, dunque, la Riviera resta nella morsa del caldo. Il mare insolitamente caldo aggiunge un ulteriore tassello a una situazione che, per temperature e umidità, ha ormai assunto caratteristiche decisamente anomale. Sulla costa i venti resteranno deboli, generalmente a regime di brezza e con componente meridionale, mentre il mare è previsto poco mosso. Una parentesi di relativa normalità arriverà forse soltanto più avanti, quando l'atmosfera inizierà a cambiare e si dovrà capire come reagirà un territorio che arriva da settimane di calore intenso. E proprio il passaggio dal caldo alla fase più instabile sarà il momento da seguire con maggiore attenzione, anche alla luce delle temperature raggiunte dal nostro mare.

Temperature minime di questa notte

Imperia: 27,3°C

27,3°C Sanremo: 27,1°C

27,1°C Cipressa: 25,6°C

25,6°C Ventimiglia: 25,3°C

25,3°C Ventimiglia: 25,2°C

25,2°C Ventimiglia: 24,6°C

24,6°C Castel Vittorio: 24,3°C

24,3°C Pontedassio: 24,0°C

24,0°C Seborga: 24,0°C

24,0°C Diano Castello: 23,2°C

23,2°C Montalto Carpasio: 22,3°C

22,3°C Airole: 22,3°C

22,3°C Ceriana: 22,9°C

22,9°C Dolceacqua: 21,9°C

21,9°C Dolcedo: 21,5°C

21,5°C Ranzo: 21,1°C

21,1°C Pigna: 21,0°C

21,0°C Apricale: 20,8°C

20,8°C Pornassio: 20,5°C

20,5°C Borgomaro: 20,5°C

20,5°C Triora: 19,3°C

19,3°C Rocchetta Nervina: 19,0°C

19,0°C Pieve di Teco: 17,2°C

17,2°C Montegrosso Pian Latte: 17,0°C

17,0°C Pigna: 16,7°C

16,7°C Triora: 15,7°C

15,7°C Pornassio: 13,7°C

Temperature massime (alle 12)