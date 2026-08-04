Guardia di Finanza al Casinò di Sanremo per una verifica sulle procedure: accesso del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

Il 21 luglio scorso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, appartenente al II Gruppo di Milano, ha effettuato un accesso all'interno del Casinò di Sanremo. L'attività, secondo quanto comunicato dalla stessa Casa da Gioco matuziana, rientra nell'ambito di una verifica finalizzata ad accertare le procedure adottate dalla società. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle ragioni dell'accertamento né sull'eventuale durata delle verifiche, mentre non risultano provvedimenti o contestazioni collegati all'iniziativa svolta dalle Fiamme Gialle.

Dal Casinò viene evidenziato come l'attività si sia svolta secondo le consuete modalità istituzionali e in un clima di piena collaborazione con gli operatori della Guardia di Finanza. La Casa da Gioco ha infatti precisato di aver messo immediatamente a disposizione tutta la documentazione e le informazioni richieste, consentendo lo svolgimento delle operazioni previste nell'ambito della verifica. Una circostanza che, secondo quanto riferito dalla società, ha caratterizzato fin dall'inizio l'accesso effettuato dai militari del reparto specializzato proveniente da Milano.

Per il momento il comunicato diffuso dal Casinò non aggiunge altri elementi sull'attività ispettiva né chiarisce quali siano gli aspetti specifici oggetto degli accertamenti. Si tratta, quindi, di una comunicazione limitata alla conferma dell'avvenuto accesso e delle modalità con cui si è svolto. Saranno eventuali sviluppi o ulteriori comunicazioni da parte degli enti coinvolti a chiarire il quadro dell'attività effettuata il 21 luglio presso la Casa da Gioco sanremese.