Macabra scoperta a Bordighera, rinvenuto un cadavere in mare (Foto)

Macabra scoperta a Bordighera. Nel pomeriggio odierno, intorno alle 16.30, è stato rinvenuto un cadavere in mare.

Alcune persone hanno notato un corpo galleggiare in mare fuori dal porto di Bordighera, nei pressi della Madonnina, e così hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica Alfa 3, un'ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare, la guardia costiera e i carabinieri.

Il corpo è stato caricato dai soccorritori su una tavola da sup e trasportato sul molo all’ingresso del porto di Bordighera ma ormai era già troppo tardi. La persona, sembrerebbe una donna, era già morta. Non si sa ancora l'esatta causa della morte, al vaglio delle forze dell'ordine, o l'identità della vittima.