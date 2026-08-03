Sanremo, stop all’acqua in diverse zone per lavori urgenti alla rete idrica: sospensione mercoledì sera

Intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica a Sanremo nella serata di mercoledì 5 agosto. Per consentire la riparazione di una tubazione in via Galileo Galilei, sarà necessario sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua dalle 21.30 fino al termine dei lavori, previsto indicativamente per le 24.
L'intervento interesserà le utenze situate nelle seguenti vie:
- Via Martiri della Libertà, dall'incrocio con Strada Rocca (civico 103) fino all'incrocio con via Galileo Galilei, limitatamente al lato sinistro in salita;
- Via Pietro Agosti, dal civico 108 all'incrocio con via Galileo Galilei, su entrambi i lati;
- Strada Rocca;
- Salita Melandri;
- Strada Borgo, nel tratto compreso tra via Pietro Agosti e via Martiri della Libertà.
Al ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di opalescenza dell'acqua, un inconveniente del tutto normale che può verificarsi dopo interventi di manutenzione sulla rete idrica. Rivieracqua si scusa per i possibili disagi arrecati alla popolazione e ringrazia i cittadini per la collaborazione, sottolineando l’importanza dell’intervento per garantire l’efficienza e la sicurezza del servizio idrico sul territorio.