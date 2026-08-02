Sanremo piange Silvana Asseretto, già presidente del Soroptimist: il cordoglio della presidente Manelli

Il Soroptimist Club di Sanremo piange la scomparsa di Silvana Asseretto, già presidente dell'associazione matuziana. La presidente Stefania Manelli, insieme a tutte le socie del club, si stringe con affetto ai familiari, agli amici e a quanti hanno avuto modo di conoscere e stimare Silvana Asseretto in questi anni.

Nel ricordo diffuso dal club, Silvana Asseretto viene descritta come una donna profondamente impegnata nel sociale, capace di testimoniare con il proprio operato elevate doti morali, generosità e un autentico spirito di servizio, lasciando un ricordo indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

Le socie del Soroptimist di Sanremo ricordano in particolare la sua intraprendenza, il sorriso sempre sincero, la calorosa accoglienza e la grande disponibilità verso gli altri che l'hanno sempre contraddistinta. Un pensiero speciale va infine al profondo amore che Silvana Asseretto nutriva per la propria famiglia, da sempre centro del suo affetto e del suo impegno quotidiano.