Incendio boschivo a Valdieri, canadair carica acqua ad Arma di Taggia

Avvistato nel Ponente ligure un canadair impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo divampato sulle montagne di Valdieri in Piemonte.

Probabilmente innescato dalla caduta di un fulmine durante il temporale della notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto, nella mattinata di oggi, domenica 2 agosto, il rogo si è riattivato in prossimità della pineta di Valdieri.

Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Cuneo e dei distaccamento volontari di Morozzo insieme ai volontari delle associazioni Anti Incendi Boschivi (Aib) della zona, a un elicottero e a due canadair, uno dei quali, partito da Genova, dopo un primo lancio si è diretto ad Arma di Taggia per caricare acqua in vista di un nuovo lancio.