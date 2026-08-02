Molini di Triora ricorda Gino Puppo, storico vice sindaco e figura simbolo della vallata

Dopo lunga malattia si è spendo Gino Puppo, suocero dell’attuale Vice Sindaco del Comune di Molini di Triora Danilo Marvaldi.

Gino per molti anni fu lui stesso Vice Sindaco dello stesso Comune, notissimo anche come postino della Vallata e famoso cacciatore, per cui và ricordato il suo impegno civico. È particolarmente significativo che egli appassionato di montagna che non mancava mai al giorno della festa del Redentore sul monte Saccarello se ne sia andato proprio il giorno di questa festa.

Il Sindaco di Molini di Triora Manuela Sasso e tutta l’amministrazione Comunale si stringono alla famiglia dello scomparto con affetto in un caro ricordo.