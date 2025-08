Uno speciale weekend tra storia, sapori e note musicali: la provincia di Imperia si anima tra sagre, concerti e spettacoli

L'inizio di agosto sulla Riviera dei Fiori è all'insegna di un'offerta ricca e variegata, che unisce la tradizione storica del territorio a una vivace proposta culturale e gastronomica. A Ventimiglia, il fine settimana si apre con la 50ª edizione dell'Agosto Medievale, un evento che rievoca le antiche atmosfere con la ‘Notte di Mediestate’ di sabato, tra taverne, mercati e spettacoli, prevista la degustazione di piatti tipici, il mercato medievale e musica. Domenica 3 agosto sarà la volta, alle 18, della ‘Regata dei Sestieri’, un momento che celebra le radici marinare della città. A seguire, la ‘Notte del Corsaro Nero’ con le botteghe erranti ed animazioni. Lunedì 4 agosto la manifestazione si chiuderà con la ‘Notte del Guiderdone’, i giochi di bandiere ed il corteo storico e le successive premiazioni.

Non mancano le occasioni per i buongustai. A Ospedaletti, l'appuntamento è con la 56ª Sagra du Pignurin Pan e Vin, uno degli eventi clou dell’estate, un classico imperdibile che offre pesce fritto, patatine e vino in un'atmosfera di festa animata dalla musica dal vivo. L'organizzazione, a cura dell'associazione locale di volontari 'U Descu Spiaretè' in collaborazione con il Comune di Ospedaletti, propone: pasta, una porzione di 'pignurin' (piccoli pesci fritti) e patatine, un bicchiere di vino o acqua al prezzo di 15 euro. Presso il Piazzale al Mare dalle 20.00 con serata danzante a cura di ‘Beatrice & Serena Band’a partire dalle 21.30. Nello stesso weekend, nell'entroterra a Castel Vittorio si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più amati dell’estate ligure: la 55ª Sagra del Turtun, in programma domenica 3 agosto. Un evento che unisce gastronomia e tradizione, attirando ogni anno visitatori da tutta la regione e oltre. Protagonista assoluto ovviamente il Turtun, una sfoglia rustica e rugosa farcita con ingredienti semplici e genuini, preparata secondo la tradizione dalle sapienti mani delle donne del paese. Una festa viva, coinvolgente, ricca di gusto e cultura, che vanta tra i momenti più attesi della giornata, l’11ª edizione del concorso gastronomico, aperto a tutti gli appassionati di cucina, anche non locali. A guidare l’evento sarà il giornalista enogastronomico Claudio Porchia, che coordinerà i lavori della giuria e presenterà la manifestazione.

Per gli appassionati di musica, il programma è altrettanto ricco. A Bordighera, la rassegna ‘E...state in Tenco’ presenta un doppio appuntamento: la presentazione del libro di Stefano Senardi, ‘La musica è un lampo’, seguita dai concerti della romana Chiara Bevilacqua, in arte Acquachiara, e di una grande protagonista della musica italiana, Irene Grandi in duo con Leo Di Dante (alla chitarra). A Sanremo, l'Auditorium Franco Alfano ospita un evento di respiro internazionale: il concerto ‘Berlino, Parigi, New York’ con l'Orchestra Sinfonica e la celebre cantante Ute Lemper. La grande artista tedesca, considerata la massima interprete del cabaret berlinese e francese del primo dopoguerra, erede di Marlene Dietrich per espressività e fascino, proporrà i brani entrati a far parte del suo personalissimo repertorio che spaziano da Kurt Weill, Marguerite Monnot, Astor Piazzolla, Martin Gellner fino a composizioni originali. In parallelo al Parasio di Imperia, per la rassegna ‘Estate sotto l'Arco’, va in scena il concerto del Trio ‘Imperial Tango’ in un viaggio tra musica e poesia dove il Tango incontra le parole dei grandi scrittori sudamericani del XX secolo.

Oggi e domani, San Romolo (frazione di Sanremo) ospita l'undicesima edizione del Festival dei Boschi, un evento unico ideato dall'associazione Popoli in Arte. Intitolato ‘Ospiti della Terra’, il Festival si conferma un'occasione di ‘arte-educazione’ dove i partecipanti sono parte attiva di laboratori, escursioni e performance musicali. Il programma, vasto e inclusivo, offre 25 laboratori per tutte le età, dalle attività creative come cianotipia e serigrafia, a quelle di benessere come la danza in natura, fino a proposte dedicate ai più piccoli, come la giocoleria e l'arrampicata sugli alberi. Tra le novità di quest'anno, un'escursione con un'etnobotanica e un laboratorio di pittura rupestre. La musica spazia dal duo Vale & Engel all'Orchestra Sinfonica di Sanremo, che suonerà sul prato. Il Festival, sostenuto da importanti enti locali e nazionali, attrae partecipanti da diverse regioni e paesi europei, offrendo un'importante occasione di scambio e valorizzazione del territorio (il programma completo a questo link)

Musica, teatro e cultura: gli altri eventi del weekend

Questo weekend, la provincia si trasforma in un grande palcoscenico diffuso, con appuntamenti musicali e teatrali per tutti i gusti. A Sanremo, il palco di Pian di Nave ospita la 26ª edizione della rassegna di Teatro dialettale Nini Sappia, che sabato sera metterà in scena la commedia ‘L'ardita 'd magna Ninin’ della compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo. . Domenica, l'atmosfera cambia con lo spettacolo di e con Pinuccio, il noto volto del web, intitolato ‘Non mi Trovo’. L'Anfiteatro San Costanzo si prepara invece per l'ultima, imperdibile serata del festival Rock in The Casbah, un appuntamento che per anni ha animato le notti estive della città. ‘Ospedaletti...ricorda Enzo Jannacci’ è il concerto a cura della Banda dell'Ortica che si svolgerà sul Piazzale al Mare. Curiosità: negli anni '70 il cantautore milanese frequentava assiduamente Ospedaletti dove i suoi genitori vissero da pensionati in un alloggio di proprietà. Il padre di Enzo, Giuseppe, fu anche Assessore comunale al Turismo per un certo periodo, e lo stesso Enzo – scomparso nel 2013 – ricordava spesso di aver composto proprio in un garage del paese uno dei suoi brani più conosciuti ‘El purtava i scarp del tennis’.



Anche a Imperia la musica è protagonista indiscussa. La Banchina Aicardi si anima con un emozionante concerto tributo a Lucio Battisti, un'occasione per rivivere le melodie del cantautore che ha segnato la storia della musica italiana. La rassegna ‘Imperia in Armonia’ presenterà, invece, un'esibizione del Gomalan Brass Quintet, un gruppo folkloristico italiano di ottoni che proporrà una rivisitazione ironica e goliardica di brani classici, sul suggestivo sagrato del Santuario di Santa Croce in Monte Calvario. L'entroterra non è da meno, offrendo serate musicali con la Simil Jazz Band a Isolabona e un intimo concerto d'organo nella Chiesa di San Lorenzo a Vallebona. Aurigo celebra il teatro dialettale con la prestigiosa compagnia del Teatro Ligure, proveniente dal capoluogo regionale, che porterà in scena la commedia ‘Vitta cun a seuxoa’ (Vita con la suocera).

Sagre e Feste: un viaggio tra i sapori del territorio

Oltre alle grandi sagre, il weekend offre numerose occasioni per immergersi nelle tradizioni culinarie locali. A Seborga, la piazza Martiri si riempirà di profumi e allegria per la tradizionale Sagra dei Ravioli, con musica e animazione per tutti i partecipanti. A Dolceacqua, la Sagra dei 'Frescioei' celebra la tipica frittella con una serata gastronomica e danzante. Per chi ama la natura e i suoi profumi, le Feste della Lavanda a Perinaldo e Pietrabruna sono un appuntamento imperdibile, con dimostrazioni di distillazione, laboratori e bancarelle di prodotti artigianali. La Pro Loco di Pontedassio organizza l'evento ‘Te lo friggo’, un'occasione per gustare fritto misto e porchetta, mentre a San Bartolomeo al Mare continua la 57ª Sagra Fidas con serate danzanti e gastronomia locale.

Arte e Cultura: tra storia, stelle e creatività

Gli appuntamenti culturali non mancano. A Sanremo, il suggestivo Forte di Santa Tecla sarà il palcoscenico per ‘La morte di Ettore’ con l'attore Giuseppe Cederna, un evento di grande intensità drammatica. A Triora, l'iniziativa ‘Stregati dalla Stelle’ offre un'esperienza unica, unendo la visita al Museo Palazzo Stella e ai ruderi del castello all'osservazione notturna del cielo con i telescopi. A Imperia, si potrà partecipare al ‘Giraparasio’, una visita guidata serale del pittoresco borgo medievale che svela i segreti dei suoi vicoli e palazzi storici. Per gli amanti dell'arte, la mostra ‘A cielo aperto’ a Ospedaletti espone le opere di artisti locali lungo la pista ciclopedonale. E per gli appassionati di musica e collezionismo, a Diano Marina torna la ‘Fiera del disco e del vintage’, un'immersione tra vinili, CD e rarità musicali. Ceriana rende omaggio allo scrittore Bartolomeo Rubini, detto Lio, con la presentazione della nuova edizione de ‘Il Palazzo delle streghe’, tradotta in inglese e illustrata da artisti locali, un progetto che celebra la memoria storica del paese.

Attività all'Aperto: tra mare, natura e divertimento

Il weekend è l'occasione perfetta per godersi la natura e il mare. A Bordighera, prosegue ‘Sport in Porto’, due giornate dedicate ad attività in mare come vela, kayak, snorkeling e il tradizionale battesimo del sub. A Taggia Arma, la sfilata cinofila ‘Gio... Can... do con Ubac’ divertirà bambini e amici a quattro zampe. Infine, a San Lorenzo al Mare, il festival ‘Flussi Magici’ offre teatro all'aperto direttamente al porticciolo comunale, unendo la magia dello spettacolo con la bellezza del paesaggio marino.

Concerti, sagre, teatro e attività all'aria aperta: dunque un fine settimana che celebra la tradizione e la cultura del territorio, offrendo a residenti e turisti un'estate ricca di eventi da vivere intensamente.

