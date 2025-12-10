Sanremo, il Comune approva la convenzione con l'Ariston: oltre 8,4 milioni per il noleggio per le edizioni 2026-2028 del Festival

Il Comune di Sanremo ha approvato lo schema di convenzione con la società Ariston per il noleggio del Centro Ariston, sede storica del Festival della Canzone Italiana, per le edizioni 2026, 2027 e 2028, con la possibilità di una proroga per ulteriori due anni. L’atto, firmato dalla dirigente del Settore Turismo, Cultura e Commercio Rita Cuffini, dà seguito alla delibera di Giunta n. 209 del 7 ottobre 2025 che aveva già definito l’indirizzo politico-amministrativo per l’organizzazione delle future edizioni del Festival e per la relativa procedura negoziale.

Il contratto il noleggio dell’intero Centro Ariston per un periodo di 70 giorni per ciascun anno, da destinare alle attività del Festival, la disponibilità delle attrezzature presenti nella struttura, il personale tecnico e di servizio necessario all’agibilità degli spazi e al funzionamento del centro durante l’evento. Si tratta, come evidenziato nell’atto, di un affidamento rientrante nei contratti esclusi ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 36/2023, poiché la prestazione principale è la messa a disposizione di un bene immobile.

Il Comune assume un impegno complessivo di 8.434.075 euro IVA compresa per il triennio 2026-2028, così ripartito: 2.781.000 euro per il 2026, 2.832.000 euro per il 2027, 2.883.000 euro per il 2028 (da impegnare con il bilancio in corso di elaborazione). La copertura economica deriva dal corrispettivo che la Rai riconoscerà al Comune nell’ambito della propria convenzione per l’organizzazione e la trasmissione del Festival. La sottoscrizione della convenzione avverrà tramite scrittura privata, mentre i pagamenti saranno effettuati previa presentazione di fatture regolari.